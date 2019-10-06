中國老牌國企在國際競爭中迎來“蝶變”

中評社香港10月6日電／距阿聯酋杜拜市中心30多公里的海岸，“一帶一路”重點項目之一、哈爾濱電氣集團有限公司建設的哈斯彥電站，正從荒蕪的沙地拔地而起，項目建成後將為杜拜提供20%的電力能源。



施工期間，這家中國央企花費數千萬元保護生態，將鄰近海域的2.8萬餘株珊瑚移植到安全區，對魚類、瀕危珍稀物種鷹嘴海龜等進行保護，贏得當地人稱讚。



“帶去光明又保護了一片海域，這真讓人高興。”哈斯彥電站項目經理段騰飛說。



新華社報道，哈斯彥電站項目折射出中國企業開拓海外市場之變：越來越多的老牌國企在“走出去”基礎上，進一步依托科技創新“走上去”、共融發展“走進去”，成為海外市場的“生力軍”。



“衡量企業強弱，不僅要在國內分析，更要放到國際大格局中。”哈電集團總經理吳偉章說，海外不只有市場，還是企業眼界、實力、人才和創新等全面鍛煉的重要平台。



把科技創新作為核心競爭力，是哈電集團等一批“出海”國企的共同特點。



“關鍵核心技術要不來、買不來、討不來。”吳偉章說，哈電創造了200多項“中國第一”，產品出口50多個國家和地區，在很多轉折關頭，都是科技挺起了企業脊梁。



近年來，哈電每年研發投入達十幾億元，擁有專業技術人員1萬餘名。哈電已成為中國最大電力驅動設備製造基地和出口基地之一。



85歲的原哈電集團哈爾濱汽輪機廠有限責任公司副總工程師吳愛中說，中國發電設備研製比西方晚近百年，現在不僅追趕上來，一些領域還實現反超。



新中國成立之初百廢待興，公派留蘇的吳愛中歸來後從技術員做起。他說：“我們虛心學習，後來試著創新，和各國企業交流，不斷縮短技術差距。”



從“拜師學藝”起步，哈電逐漸“走出去”：1983年建設巴基斯坦古杜電廠；2008年簽訂俄羅斯特羅伊茨克發電機組合同……如今哈電國際業務占總營業收入的1/3。