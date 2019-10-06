李佳芬扮廚娘親送餐　老太唱黃梅調祝當選

李佳芬下廚包豬腳飯便當。（中評社 李其樺攝） 中評社台北10月6日電（記者 李其樺）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜妻子李佳芬，6日代夫出征前往新北市連跑9個行程替國民黨籍“立委”參選人輔選。最後一站來到三重著名的五燈獎豬腳飯便當店，她親手包便當，親自送餐給長者，也讓老大太感動。



李佳芬原定當天下午3點半來到三重，卻因為行程延誤，直到下午4點左右才來到現場，馬路兩旁早聚集近百名韓粉，身穿青天白日裝，手拿大旗桿，齊聲高喊＂庶民選“總統”，“總統”選國瑜！＂熱情迎接李佳芬，絲毫不受韓國瑜近日民調落後對手蔡英文影響。



李佳芬當起一日廚娘，拿起菜刀剁豬腳，包豬腳飯便當，隨後由前台北縣長周錫瑋、國民黨新北市黨部主委李乾龍，以及國民黨“立委”參選人、新北市議員黃桂蘭和國民黨籍台北市議員王鴻薇等人陪同，親自將愛心便當送給80歲的獨居郭老太太，讓她非常高興。



郭老太太向李佳芬說，如果韓國瑜高票當選，是我們的榮幸，也是人民的幸福，隨即獻唱一首黃梅調，祝韓國瑜明年能更上一層樓，讓她叫聲＂“總統”好＂。



離開郭老太太住處後，李佳芬轉往探視另一位高齡102歲的李姓人瑞，李佳芬噓寒問暖，請教李老太太養生之道，李阿嬤也祝韓國瑜能夠高票當選。附近住戶看到李佳芬到訪，搶著上前合照，還有雲林同鄉和李佳芬擁抱感動落淚，“佳芬姐”庶民魅力發酵，所到處為韓國瑜大大加分。