社評：韓國瑜補不了高大上那塊很難選

中評社台北10月7日電（評論員 林淑玲）台灣2020選戰不到百日，從9月17日確定郭台銘、柯文哲都未爭取連署參選後的一對一民調，國民黨韓國瑜沒有一次能領先蔡英文。年輕選民、知識藍、經濟藍是韓國瑜的最痛，從目前看來，不僅韓未能整合郭台銘，連國民黨大老都整合不了，且最欠缺的高大上那塊遲遲補不上，成為選戰的重大危機！



韓國瑜9月迄今的民調穩定落後10%以上，還有到20多趴，資深媒體人趙少康形容，“韓國瑜已經變成年輕人嘲諷的對象，40歲以下他幾乎沒票”。TVBS9月25至27日做的民調，蔡英文在20－29歲選民支持度75%，韓國瑜只有22%。喜歡韓的31%，不喜歡52%，等於有半數受訪者不喜歡韓國瑜。信任韓的30%，不信任的55%。



對於選情的諸多不利，韓國瑜可說是先天不良，後天失調。先天的部份，台灣1996年直選後，民選領導人或候選人，若非留美博士，就是台灣大學高材生、律師等等，台灣選民習慣領導人就是要高學歷、高社會地位、儀表堂堂。韓國瑜去年以庶民路線，標榜一瓶礦泉水、一碗魯肉飯贏得高雄市長選舉，但大選不同於地方選舉。選民對領導人和對市長有不同標準，這也是韓在經濟藍、知識藍這塊一直補不起來的原因。最直接講就是有些人看不起他。



根據TVBS最新民調，民進黨認同者高達96%表態支持蔡英文，國民黨認同者支持韓國瑜比例卻只有85%，點出韓還無法讓藍軍歸隊。



韓國瑜是國民黨內第一位非黨主席、非高層官員被提名參與大選者，在論資排輩的黨內，韓到現在還很邊緣。日前有藍委上政論節目爆料，韓辦在黨內被當“小朋友”根本喬不動資源，請不動人。外界以選舉倒數百日記者會來做對比，當年馬英九的場子是何等盛況，日前韓國瑜開記者會身邊只有兩個發言人，稀稀落落，一個大老也沒有，落差有夠大。



後天失調則是，韓國瑜是現任高雄市長，因上任沒幾個月就決定拚大選，綠營追著要罷免他，盯住他的一舉一動，他只能上班日拚市政，假日拚選舉。在公共形象上，他上班日呈現的是高雄市長格局，假日又只見他到處拜廟，會樁腳，參加造勢餐會，喊當選，一天跑10來個行程，握手、合影....。給外界的觀感還沒有從市長升級，並沒有看到領導人應展現的格局，和對高端議題的關注度。柯文哲罵韓草包，很傷。

