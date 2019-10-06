蔡壁如發文嗆蔡論文門國恥　游淑慧報警

台北市議員游淑慧臉書。 中評社台北10月6日電／蔡英文論文話題延燒，中時電子報報道，有網友在PTT踢爆，北市府顧問蔡壁如在LINE群組貼出“英國 LSE 正式否認蔡英文有提交論文”的連結，標題還下“國際醜聞！國恥！”引發爭議，蔡壁如事後承認此事，中國國民黨籍台北市議員游淑慧已通報台北市警察局。



網友爆，北市府顧問蔡壁如在有216人的“台灣阿北聯誼會”LINE群組，發出“英國 LSE 正式否認蔡英文有提交論文”的新聞連結，還寫下“國際醜聞！國恥！國恥！結尾講沒有博士學位可以當“總統”，沒人格的人不能當領導的人。國恥！請先進用力傳！”蔡壁如6日受訪指，她只是貼上去，也沒講什麼，“1450不需要這樣敏感”。



台北市議員游淑慧說，她已跟台北市警察局通報，請其立即告知市長室，向蔡壁如顧問查詢確認。如果對話框真的為蔡壁如顧問所傳播，那就看“總統府”的態度如何，畢竟對蔡英文博士論文的疑議，就看蔡英文的接受度。



游淑慧說，只是上次案例，一名70餘歲趙姓老婦也是在在line轉傳“偉大的蔡英文到海地才4小時，就送45億”訊息，“總統府”立即報案，後來新北地院簡易庭依違反社會秩序維護法，裁罰趙婦新台幣3000元。



她表示，不知道“阿嬤庶民與市長親信”，“撒幣質疑與論文質疑”，“總統府”的容忍態度和警方的辦案速度會不會有不同？但仍提醒網友，在轉傳蔡英文訊息前，小心“總統府”的霹靂行動。



從游淑慧所公開的圖片，可看到群組中有人嗆蔡壁如“這種三流水準的農場文”，不只一位成員勸蔡壁如將內容收回。