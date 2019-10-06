各部門多措並舉保障國慶長假返程高峰

中評社北京10月6日電／國慶黃金周接近尾聲，中國各地出現返程客流高峰。鐵路、電力、民航等部門加大運力投放，強化安全管理和服務舉措，努力為廣大旅客打造美好旅途。



新華社報道，來自中國國家鐵路集團有限公司的數據顯示，10月6日，全國鐵路預計發送旅客1518萬人次，加開旅客列車1104列。9月28日鐵路國慶黃金周運輸啟動以來，全國鐵路已累計發送旅客超1億人次。



為了讓旅客出行體驗更美好，中國鐵路瀋陽局集團公司大連站對老幼病殘孕旅客設置專用候車區、專門進站通道，方便重點旅客出行；太原局集團公司推出行程規劃服務，為購買不到直達車票的旅客規劃中途轉車的“接續換乘”方案；南昌局集團公司在各大車站設置快速進站“綠色通道”、完善引導換乘標識；蘭州局集團公司結合夜間降雨情況，採取在進站口、通道、站台等人流密集區域鋪設棕墊等措施，加大客流組織引導。



為保障國慶期間供電安全，讓旅客順暢出行，國網山東日照市供電公司組織人員深入機場、火車站、汽車客運中心等重要交通樞紐，重點檢查電力線路和應急電源配置情況，及時發現和處理用電安全隱患。國網山東平度市供電公司嚴格執行節假日24小時值班制，攜手當地鐵路部門對火車站和海清鐵路平度段沿線供電線路展開重點檢查，確保鐵路運輸和用電安全。



民航方面，廣州白雲機場6日迎來返程客流高峰，機場方面加派人手加強停車引導，為廣大旅客營造井然有序的出行氛圍。國慶期間，重慶機場集團累計安排加班航班近200架次，在北京、上海、廣州、深圳等重點主幹航線上累計安排寬體客機近300架次。天津航空開展國慶主題客艙活動，與廣大乘客一起在萬米高空為祖國送上生日祝福。