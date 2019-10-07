中評關注：柯全面攻擊民進黨　兩階段搶票

柯文哲陣營再打蔡英文學歷，白綠之間已經開始互相搶票。（中評社 資料照） 中評社台北10月7日電（記者 黃筱筠）最近蔡英文民調一路看漲，國民黨2020參選人韓國瑜雖透過妻子李佳芬出征，但畢竟太太非本人，造勢效果無法這麼直接反應，蔡韓兩方差距仍有距離。台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲則將批評力道放在“總統府”秘書長、新潮流大姊大陳菊身上，柯“首席幕僚”蔡壁如還猛追打蔡英文學歷問題，柯陣營目前採取兩階段搶票作戰，首先將藍營邊緣化，極大化白綠選票；第二階段，在猛力批評蔡陣營的弱點後，希望搶到綠營選票。



雖然柯文哲批評新潮流、陳菊並非什麼新聞，但不滿一路加深，尤其對陳菊的批評日漸麻辣。雖然柯這樣的說法，得罪不少綠營支持者，但對於不滿新潮流的人，倒是可能私下附和。新潮流在民進黨內位居要職，連操盤蔡選舉的林錫耀都是新系要角，民進黨內對新系難免感冒。柯這個作法，可能挑起民進黨內部的派系矛盾。



柯文哲不登記參與2020連署時，討論聲量一度稍有下滑，但藉著批評陳菊，對戰民進黨後，聲量又稍微上漲。可見柯文哲並非隨便批評，他其實是有選舉戰略的考量。當柯文哲批評民進黨、蔡英文、陳菊等，也減弱藍營韓國瑜的討論聲量，刻意要邊緣韓，盤算著要極大化白綠支持者的投票行動。



當白綠對戰聲量越來越高，各自支持者會衝高投票率，擁護各自支持者，柯藉著這樣操作帶動民眾黨的“立委”選情。而柯也在觀察氣氛，若能夠用這樣方式維持熱度，柯不必得去求親民黨主席宋楚瑜給他2020門票，若這樣選舉操作無法讓熱度持續，在11月22日參選人登記前，柯可能會考慮積極再找宋楚瑜，柯目前正在利用自己的方式輔選民眾黨政黨票。



在柯文哲猛批陳菊之後，柯的重要幕僚蔡壁如，通訊軟體上轉貼發文指“英國LSE正式否認蔡英文有提交論文”，並附上新聞連結。蔡受訪時並未否認她有轉貼，還說這個群組是柯文哲首次參選台北市長的群組，裡面成員很多都是“英粉”。蔡的作法更是挑起“柯蔡直接對決”，也因這個群組裡多是“英粉”，蔡英文陣營馬上就掌握了，並且大力回批蔡壁如轉貼“農場文章”假訊息，但蔡壁如也酸說“1450（指蔡英文網軍）不需要這麼敏感”。



雙方陣營攻擊火力強，蔡英文更在臉書上直接回應，希望不要假訊息再傳播。可見這樣的私下耳語，在過去挺英又挺柯的團體裡面，是會發生投票影響。



蔡壁如的動作是延續柯文哲批評陳菊的新聞操作，果然引起網路上討論，蔡柯兩陣營再度隔空互打，柯陣營藉著批陳菊、炒蔡英文學歷議題，獲得討論熱度。這些操作也在提醒中性選民，民進黨執政新潮流“整碗端走”，蔡英文學歷爭議的問題，搶中間偏綠的選票，也試圖強化民進黨的爭議，讓政黨票支持民眾黨。

