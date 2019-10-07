民調落後蔡英文　新北藍軍有信心堅定挺韓

國民黨新北市“立委”林德福。（中評社 李其樺攝） 中評社台北10月7日電（記者 李其樺）距離明年大選倒數97天，國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜民調仍落後對手民進黨的蔡英文，新北市“立委”林德福、“立委”參選人黃桂蘭等均表示，基層對韓國瑜的支持相當堅定，“民調看看聽聽就好！”



前三重市長、國民黨新北市黨部主委李乾龍表示，基層對韓國瑜還是非常有信心，不受“黑韓產業鏈”的影響。對於日前鴻海創辦人郭台銘與國民黨主席吳敦義會面破局，未來是否還有合作可能？李乾龍說“他講得這麼白了，不可能了！”



現任國民黨籍新北市“立委”、競選新北市第九選區（中和、永和）“立委”連任的林德福認為，很多韓國瑜的支持者，都是底層的庶民，接不到電話民調，“票投出來就知道！”民調看看聽聽就好。



郭台銘退選2020，仍和柯文哲合作積極布局“立委”選舉，是否對選情造成影響？林德福表示，只要認同“中華民國”的就支持國民黨，如果不支持，我們也無法約束他，只要支持“中華民國”派的民眾，就投給國民黨的參選人，目前黨內也是全力挺韓國瑜，早上他參加一場造勢活動，看得出大家很團結。



競選新北市第二選區（五股、蘆洲、三重）國民黨籍“立委”參選人、新北市議員黃桂蘭表示，支持韓國瑜的民眾是非常堅持的，今年9月8日韓國瑜在三重造勢盛況大家都有看到，韓國瑜的魅力讓民眾對他有很高的期待。



對於韓國瑜頻遭抹黑，綠營利用“芒果乾”（“亡國感”）攻擊國民黨籍參選人，黃桂蘭認為，民進黨繼續用這種抹黑手法攻擊韓國瑜，反而會激發民眾對韓國瑜的支持能量。



對於藍營內部整合相對綠營落後，黃桂蘭表示，黨中央的整合確實有待努力，但是地方還是對選情非常有信心，支持非常堅定，不會因為整合進度落後影響明年選舉。

