中評鏡頭：來三重一定要吃的豬腳飯

三重五燈獎豬腳飯主打滷豬腳，佐以台式小菜膾炙人口。（中評社 李其樺攝） 中評社台北10月7日電（記者 李其樺）位於新北市三重區的五燈獎豬腳飯，在當地經營45年，精心調滷的豬腳膾炙人口，每逢例假日店內必定高朋滿座，為當地聞名銅板小吃。



五燈獎豬腳飯位於新北市三重區自強路上，老闆娘黃怡螢多年前曾參與歌唱節目，憑著好歌喉連過五關，因此將店名取名為＂五燈獎＂。另外一家店位於三重正義北路上，同樣取名為＂五燈獎豬腳飯＂，黃怡螢說，五燈獎豬腳飯沒有開其他分店，正義北路上的店是家族兄弟開的。



五燈獎豬腳飯主打豬腳，據店內員工介紹，平均下鍋滷2個鐘頭才入味，口感鹹中帶甜最受客人歡迎。此外腿庫、豬蹄到中段肉，價格新台幣100到220元不等，再搭配油豆腐、滷蛋、筍絲、滷肉飯、貢丸湯等台式小菜，平均150元就可吃得飽足，更多民眾選擇外帶便當，從新台幣65元的滷肉便當、新台幣95元的腿庫和腳蹄便當，到新台幣700元的綜合禮盒，選擇非常多樣。



6日下午中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜的妻子李佳芬特別造訪五燈獎豬腳飯店，除了下廚親手包豬腳飯，體驗＂一日廚娘＂，也將包好的豬腳飯愛心便當贈送給當地獨居長者。



前三重市長、國民黨新北市黨部主委李乾龍表示，三重區從2002年他當選市長後，至今持續為當地近120位獨居長者送餐，每天三餐由200位慈暉志工親送愛心便當到長者家中，至今近19年所有費用均來自社會，沒用到公帑。最難得的是五燈獎豬腳飯黃老闆，至今近19年每周一餐豬腳便當免費送長者，累計至今近90萬個便當，令人感佩。