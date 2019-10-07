中評關注：郭台銘尊馬　一箭三鵰

郭台銘展現尊馬的態度有一箭三鵰的效果。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月7日電（記者 張嘉文）鴻海創辦人郭台銘6日和馬英九同台，不但主動和馬英九握手，要媒體好好拍，還給了馬一個大大擁抱，處處展現了尊馬的態度。郭此舉不僅是向外界展現了他和馬之間的交情，沒有因為他退出國民黨而受影響，且是藉著尊馬的立場，和國民黨2020參選人韓國瑜做出區別，希望可以幫郭家軍拉泛藍選票，也保留了和國民黨合作的空間，為其未來政治路佈局。



台東縣前縣長黃健庭6日應長風基金會邀請進行演講，分享他治理台東的經驗，意外促成馬英九和郭台銘同台。由於這是郭台銘退出國民黨且棄選2020後，和馬英九公開出席同一場活動，外界特別關注兩人互動。



而郭台銘和馬英九兩人全場皆比鄰而坐，郭在一開始媒體搶拍兩人同坐時，就向媒體說馬英九“委屈了！”，主要是在幫馬抱之前幫韓國瑜新北造勢站台時，遭韓粉噓聲的委屈，而馬在一旁則帶著笑容未對此多做表示，但沒有澄清郭口中的委屈。



當活動結束後，郭台銘和馬英九在台前握手時，還主動示意兩人的握手要給媒體拍到，郭還加碼，給了馬一個大擁抱，讓現場來賓都給予掌聲。



郭台銘和馬英九的好交情是眾所皆知，但兩人到底好到什麼程度，郭台銘6日就是秀給大家看，要讓外界知道，即使有之前初選的紛紛擾擾，以及馬也有在31位大老登報呼籲郭團結的廣告上簽名，和郭退出國民黨等等，兩人的交情沒有受到影響，還是可以出席同場活動，甚至可以“真心擁抱”。



另外，郭台銘表現了尊馬英九的態度，也是要和韓國瑜有所區別，爭取國民黨內所謂的知識藍、經濟藍、理性藍，甚至是馬迷的支持，這對於接下來的“立委”選舉，代表郭台銘的郭家軍在拉泛藍的選票上會有所幫助。



最後，郭台銘尊馬英九，也是留了自己和國民黨未來可以合作的空間，因為郭粉們對於郭有意和國民黨主席吳敦義會面有意見，吳郭會暫時停擺，但郭想要在“立院”推動政策，和國民黨未來勢必是要合作的，因此藉著和郭粉比較能接受的馬英九來互動，未來或許可透過馬和國民黨溝通談合作等等。一箭三鵰的效果，對郭台銘是百利無一害。