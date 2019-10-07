馬辦：蔡與民進黨販賣恐懼無法掩飾執政無能

馬英九在“哪來的芒果乾？－‘國安’問題研討會”批評蔡英文遭到綠營反擊，馬英九辦公室回應指出，口水與恐懼感都無法掩飾蔡與民進黨執政無能。（中評社 資料照） 中評社台北10月7日電（記者 倪鴻祥）民進黨黨主席桌榮泰6日到新竹市參加活動時批評馬英九過去執政導致台灣近年來兩岸、“外交”陷入困境，馬該自我檢討、別說風涼話，馬英九辦公室晚間回應，奉勸蔡英文與民進黨政府不要再販賣恐懼感並少噴口水，口水與恐懼感都無法掩飾執政無能，也造成人民的厭惡。



馬英九辦公室6日晚間新聞回應，馬英九8年任內兩岸關係和平繁榮，以“活路外交”大幅拓展國際空間，不但年年參加日內瓦世界衛生大會（WHA），也獲邀參加蒙特婁國際民航組織（ICAO）年會，免簽國並從54個增加到164個，是歷任“總統”最多，這些都是無能的蔡英文遠遠做不到的。



馬英九辦公室表示，“中華民國”的主權在馬英九任內絲毫未退讓，民眾也從未有“亡國感”。反觀蔡英文執政後，既不接受“九二共識”，又拿不出可行的兩岸政策，造成兩岸關係緊張，還把“九二共識”惡意扭曲為“一國兩制”，誤導民眾，不僅兩岸關係跌入谷底，“外交”關係也飽受衝擊，以致3年“斷交”7國，為歷任“總統”最多；“邦交國”只剩15國，為“開國”108年以來最少。台灣更在國際間寸步難行，使得民眾對“國家”的處境惶惶不安，“亡國感”油然而生。



馬英九辦公室指出，是誰造成目前台灣的困境，非常清楚，就是只會製造問題卻無法解決問題的蔡英文，對於自己造成的兩岸、“外交”困境，民進黨除了習慣無恥地把責任推給前朝，還信口以“外來勢力入侵”卸責。



馬英九辦公室表示，卓榮泰指“中國對台灣勢力長驅直入”，倘若為真，為何已執政3年多的蔡政府毫無有效作為，這不正是陸委會所說的“危言聳聽、製造內部恐慌”？難道卓榮泰是“中共代理人”不成？奉勸蔡英文與民進黨政府不要再販賣恐懼感並少噴口水，口水與恐懼感都無法掩飾執政無能，也造成人民的厭惡。



馬英九5日在馬英九基金會舉辦的“哪來的芒果乾？－‘國安’問題研討會”上質疑蔡英文政治操作“芒果乾”讓人民恐懼。卓榮泰6日到新竹參加活動時，批評馬無所不用其極來擺脫自己過去給台灣造成的困境，馬自己該有所檢討，不該還在講風涼話。