郭家軍擬攻台北市長　綠營：國民黨最傷

中評社台北10月6日電／鴻海創辦人郭台銘今天力拱前台東縣長黃健庭角逐台北市長，“郭家軍”搶占媒體版面。民進黨“立委”許智傑受訪認為，郭台銘的動作對於國民黨影響最大；國民黨“立委”陳學聖認為，世局多變，先全力打好明年1月11日“總統”和“立委”選戰再說。



宣布不角逐2020“總統”大位後，郭台銘近來動作頻頻，繼昨天下午在三峽為“郭家軍”首位“立委”參選人李縉穎站台，今天再拱黃健庭出馬角逐台北市長，外界解讀為積極擴張政治版圖。



中央社報道，民進黨“立委”許智傑受訪認為，郭台銘的動作對於國民黨影響最大，未來關鍵要看郭台銘和台北市長柯文哲是否100%結合，如果“是”，那就不能視為郭台銘自己的政治版圖，因為柯文哲也會有角色。



民進黨“立法院”黨團書記長李俊俋質疑，郭台銘說黃健庭就是當初他的副手人選，對黃健庭的能力、人格讚譽有加，但郭台銘自己又沒選“總統”，這樣有什麼意義。



對於郭台銘拱黃健庭出馬角逐台北市長，李俊俋說，“民進黨並不關心誰出來參選”，而是關心參選人提出來的“政見”是什麼。



談及郭台銘對政局影響，本身也是時代力量黨主席的“立委”徐永明表示，國民黨原本被看好明年“總統”選舉和“立委”選舉都可以贏，如今淪落“總統”選舉和“立委”選舉可能雙輸，選後國民黨會不會進一步萎縮或分裂，值得觀察。



徐永明指出，郭台銘與柯文哲未來是否可能合作還不明朗，郭台銘是要扮演藍營分裂的一環，還是另組第三勢力，也是後續觀察重點。



親民黨“立法院”黨團總召李鴻鈞認為，台北市長選舉才剛選完未滿一年，郭台銘現在談下屆台北市長選舉人選，實在言之過早。人民此刻關注的是明年“總統”大選，因為要決定國家領導人。



本身也是親民黨秘書長的李鴻鈞呼籲，不管未來選舉如何，希望選民跳脫黨派思考，應該真正選賢與能，選出以專業能力為導向，選出能為國家社會服務的人。



對於郭台銘未來動向是否可能對國民黨造成衝擊，國民黨“立委”陳學聖認為，世局多變、世事難料，國民黨先全力打好明年1月11日“總統”和“立委”選戰再說。