中評關注：朱立倫撒豆成兵　藍海找生路

朱立倫來桃園替“立委”參選人魯明哲輔選，身上穿的是2014年選新北市長的“Doer”。（中評社 資料照） 中評社桃園10月7日電（記者 黃文杰）中國國民黨前主席朱立倫，無意擔任韓國瑜2020副手，只有藉由輔選國民黨“立委”參選人的“另類母雞”，讓自己不會離開2020政治舞台，甚至還要有“撒豆成兵”的本事，為“下一局”來累積籌碼。



上週朱到桃園陪“小雞”魯明哲，直播巷弄美食吃“士校麵”。往前看，九月底，到台南幫洪秀柱站台，啟動“倫轉台南”勝利方程式；十月初到新北，陪“立委”參選人柯志恩騎YouBike走訪板橋，接著雙十慶典，可能到中台灣，與台中市長盧秀燕合體參加台中市雙十升旗典禮。



藍營初選，一路“非誰不投”喊得震天動地，眼見藍軍即將分裂滅頂，就在鴻海董事長郭台銘不選2020，大浪靜止、回歸平靜，剩下藍綠對決這條路，想要撂倒對手，就是狂吹“討厭風”，用“最討厭的政治人物”來框住對手，迫使中間選民板塊移動。



任何人要進入叢林戰、肉搏戰，都要避免被貼“最討厭”的標籤，只有更努力，讓自己成為“最不討厭”。



朱立倫素有大志，只是時運不濟，換柱讓他摔了一跤，韓流又讓他再次飲恨，又被點名“韓朱配”，很快就躲開。



啟動“倫轉”勝利方程式的朱立倫，就如在桃園輔選身上穿的衣服，有“Doer”字樣，這是他2014年選新北市長的競選主軸。



只要起身實踐，人人都是Doer，朱立倫正在朝“最不討厭的政治人物”方向走，把自己當“最大公約數”。



可以預期的是，朱會結合不同議題，替“小雞”來行銷，塑造自己的輔選品牌，也拉抬自己的聲勢，試圖在一片“藍”海當中，力圖坐穩黨內朱系地位，甚至為搶黨魁預留空間。