中評關注：誰指導郭裂解國民黨？又阻柯？

郭台銘出招裂解國民黨，又不給柯文哲路走，難道是無意為之？（中評社 高易伸攝） 中評社高雄10月7日電（記者 高易伸）觀察鴻海創辦人郭台銘從9月12日宣布退出中國國民黨，痛批該黨是迂腐的政黨後，再到9月17日最後登記獨立參選的前一天深夜，透過聲明宣佈決定不參與2020年競選連署。郭的政治動作，不僅裂解了國民黨，更阻斷了民眾黨主席、台北市長柯文哲參選2020之路。郭這一連串政治出手竟招招對綠營有利，郭究竟是無意為之？或者背後有高人指點，耐人尋味。



最近郭台銘砲火越來越猛，退出連署到他，依舊透過發言人系統固定跟媒體“吹風”保持政壇能量，同時又不投入2020大選。郭的目的難道真只是想在“國會”取得關鍵影響力？



郭台銘的鴻海代工帝國遍佈全球，旗下員工高達上百萬，在美中等地亦有大量投資。試問，當美中貿易戰開打後，郭台銘是力挺蘋果（APPLE）或者華為（HUAWEI）？



民進黨蔡英文尋求連任，但兩岸關係將是焦點，加上香港反送中事件的政治影響力，目前看來對民進黨似乎更加有利。台灣大選的藍綠對決，是否演變成美中代理人之爭？或者是否有營造這樣的風向出來？



披藍袍出征2020大選的高雄市長韓國瑜以及領軍作戰的中國國民黨主席吳敦義，有沒有看出郭台銘對2020大選的破壞力與關鍵影響力？郭臨時退出2020大選，卻不給柯文哲任何心裡與準備時間？柯若有時間準備參選，台灣2020大選屆時若形成“韓蔡柯”三足鼎立狀況時，對誰最有利、對誰更不利？美國是否希望看到台灣選情形成此一局面，這些問題是否有人進一步釐清？



距離大選不到百日，目前最關鍵的變局便在親民黨這張政黨推薦“總統”的門票上，親民黨主席宋楚瑜是否再次披掛上陣？或者改由柯文哲、王金平披橘袍參選，都可能影響2020大選的結果。



郭目前的政治動作看似心有不甘、意氣之爭，但外界若只把郭視為全台首富的老闆脾氣，或許就小看他了。

