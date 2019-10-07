江啟臣紐約輔選全場嗨　韓連線呼喚台灣見

藍委江啟臣在紐約跟美東僑胞相見歡，並跨海連線視訊批勞袍出征2020大選的高雄市長韓國瑜。（照片：取自江啟臣臉書直播） 中評社高雄10月7日電（記者 高易伸）中國國民黨“立法委員”江啟臣6日晚間11時在美國紐約與美東僑胞組成的韓國瑜後援總會座談，並跨海連線人在高雄的2020參選人、高雄市長韓國瑜，現場500位僑胞非常熱情，也透過手機直播跨海幫韓加油打氣。



江啟臣向在場僑胞表示，去年11月24日上半場只翻轉一半，但明年1月11日沒贏就是前功盡棄！江問現場僑胞距離台灣大選還有幾天？現場僑胞精準說出還剩98天。



江啟臣笑說，大家都有在算，台灣快了一天，距離大選不到100天，相信大家都比我、比韓國瑜、比國民黨更期待。如果這次翻不過去，他們（民進黨）還會再翻回來，去年11月24日給民進黨教訓，但他們沒有反省，唯有國民黨重返執政，才能夠撥亂反正。



江語畢，現場也跟韓國瑜跨海連線。韓上線後先向美東僑胞問好並表示，自己非常感動，看到大家熱情洋溢，手搖“中華民國國旗”。感覺大家情緒很嗨，祝福大家身體健康、闔家平安。



韓也透過直播懇託僑界明年1月11日回台踴躍投票，用手中神聖一票保護“中華民國”。同時也感謝江啟臣跟僑胞全力支持。最後，韓再次感謝僑胞朋友，約定台灣見，大家辛苦了。



韓國瑜跟江啟臣連線時間不長，但江啟臣向僑胞喊話說，韓國瑜非常忙碌，但誠意很夠，就透由網路跟大家懇託、拜託。也再次呼籲2020大選是“下半場”，如果沒贏，等於前功盡棄。



現場僑胞也再次高喊“韓國瑜凍蒜”、“立法委員”全壘打”、“國民黨必勝”、“蔡英文下架”等口號。江啟臣在美國紐約跟韓國瑜跨海連線，線上約有1300多人上線收看。