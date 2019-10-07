快評：兩岸關係走向 台灣最大的焦慮與期待

中評社快評/台灣前“國安會秘書長”、台北論壇基金會董事長蘇起10月5日在馬英九基金會舉辦的“哪來的芒果乾？——‘國安’問題研討會”上說，明年若蔡英文連任，兩岸關係發生劇烈變動的可能性很大；如果台海發生戰爭，美國出兵救援台灣的可能性很低，因此對明年一月的選舉感到憂心，展望未來感到非常憂心。出席研討會的前中國國民黨“立委”、“國家政策研究基金會外交及國防組”召集人林郁方則說，兩岸關係戰力差距不小，必須建立兩岸穩固的溝通管道，才能使台灣長治久安；而台灣前駐英國代表劉志攻說，美國對台灣的支持不可靠，台灣處理好兩岸關係，讓兩岸維持和平穩定發展，才是台灣安全的保障。



以上幾位對國際政治、兩岸關係及台灣處境有深刻了解或經驗的專家的看法，值得民眾思考。



事實上，兩岸關係的走向，已成為台灣社會的最大焦慮和期待：焦慮的是，近幾年愈趨嚴峻的兩岸關係，如果明年民進黨繼續執政，不但改善無望，還可能進一步惡化，台灣的處境將更加艱難。因此，台灣社會最大的期待是兩岸關係的改善，希望明年選舉後兩岸關係有轉機。但因為誰輸誰贏還言之過早，尤其目前蔡的民調高於韓，社會普遍對未來的兩岸關係持比較悲觀的看法。



近幾年來，雖然美台關係有很大的發展與提升，但像徵意義大於實質意義，台灣社會并未因為美台關係的提升而增加安全感，台灣經濟也沒有因此有所改善。而兩岸關係惡化所帶來的影響是實實在在的，多數民眾也是有感的。



因此，目前台灣社會最大的焦慮是兩岸關係惡化；最大的期待是，兩岸關係改善，恢復和平穩定發展，使台灣能夠長治久安。

