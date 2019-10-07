吳釗燮：美不滿中國奪走吉里巴斯促島國對話

吳釗燮赴“外交及國防委員會”業務報告及備詢，會前受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月7日電（記者 黃筱筠）台灣在太平洋邦交國索羅門群島、吉里巴斯陸續斷交後，“外交部”也將在今天召開首屆“太平洋對話”，並且由“外交部長”吳釗燮與美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）出席開幕典禮。吳釗燮今天受訪說，關於太平洋島國對話，過去美國也有不同形式意見交換，雙方認為要有機制性的對話體制存在。



“太平洋對話”開幕式上午11時整，在“外交部”外交及國際事務學院一樓大廳舉行。



被問到美方對中國大陸打壓是否表達什麼意見？吳釗燮說，大家看到吉里巴斯被中國奪走後，美方反應非常強烈，還促成島國對話必須要趕快進行，開幕式也公開進行的原因。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“外交部長”吳釗燮進行業務報告，並被質詢。



吳釗燮強調，今天召開對話是台美雙方高層共同開幕，會針對太平洋情勢強化彼此之間合作來進行對話，台灣跟美國有資深官員出席，理念相近國家也會出席，希望促成台灣與島國之間關係促進，台灣與美國在太平洋議題討論，以及太平洋其他國家的合作關係。



媒體詢問被中國大陸打壓，會不會跟美方官員談？吳釗燮說，我們會有其他機會相互交換意見，被中國打壓議題，都不斷做意見交換，美國那邊也都有意見交換。