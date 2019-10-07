國慶假期全國鐵路累計發送旅客已超1億人次

（來源：央視新聞） 中評社北京10月7日電／各地迎返程高峰 國慶假期全國鐵路累計發送旅客超1億人次



鐵路十一黃金周運輸啟動以來，全國已累計發送旅客超1億人次。鐵路部門優化乘降組織，加強站車服務，努力打造平安有序溫馨旅途。南昌局集團公司在10月6日迎來返程客流高峰，其中婺源、武夷山東站客流量同比增長20%，突破歷史新高。



“十一”黃金周期間，長三角地區增設快捷通道，新增多台安檢、驗證設備；濟南增開“急客通道”和退改簽窗口，方便高峰時段旅客快速進站乘車；南寧各車站“劉三姐”服務台為旅客提供咨詢、失物招領、應急改簽等服務。沈陽對老幼病殘孕旅客設置專用候車區、專門進站通道，讓重點旅客出行更方便順暢；呼和浩特在重點車站投入30餘套人臉識別閘機，旅客刷臉進站通過時間從平均8秒縮短到3秒。



長沙站加開31對列車



10月6日，長沙站返程客流明顯增加，發送旅客9.5萬人，到達旅客8.5萬人，預計今天（10月7日）將發送旅客11萬人，到達旅客8.8萬人，為應對客流高峰，長沙站加開臨客列車25對、動車組6對。



鄭州東站多措施保障旅客出行



鄭州東站則在原有的16個人工售票窗口的基礎上，加開了6個窗口，並在驗證口增加了12個進站顯示屏，旅客在刷身份證時，就可顯示相關的乘車信息，保障旅客順利出行。



重慶站發送旅客21.7萬人次



10月6日，重慶站共發送旅客21.7萬人次，到達21.6萬人次。為應對返程高峰，重慶站加開旅客列車26列，並增加20個人工售票窗口，設置了245台自動售取票機，方便旅客購票、取票。



全國公路運輸迎返程客流



記者從交通運輸部相關部門了解到，今年十一期間，全國公路出行返程總體趨勢較為分散，珠三角長三角等出行集中區域路網通行壓力大。10月6日、7日受短途出行及分散返程因素影響，返程高峰擁堵程度明顯低於10月1日，但仍高於日常平均水平。



國慶返程期間，高速公路車流量大，且客貨、大小車型混合，交通複雜，建議大家返程前檢查好車況，出行時切勿急躁，避免交通事故發生。



（來源：央視新聞客戶端）



