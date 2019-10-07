易憲容：住房過剩與刺激經濟的兩難

中評社北京10月7日電／從1998年住房貨幣化制度改革以來，每當經濟增長面臨壓力時，中國政府都讓房地產作為宏觀調控手段大力發揮，以此作為保證經濟增長。1998年住房貨幣化制度改革，目的不僅在於解決當前中國城市居民住房條件改善的問題，也是當時居民消費升級的主要工具。所以，1998年住房貨幣化制度改革對中國房地產市場未來發展及保證中國經濟增長邁出了最重要的一步，而且直到2003年中國房地產市場基本上是在持續穩定的路上前行。



2003年新一屆政府上任，面臨的是SARS事件爆發，穩定增長中的中國經濟及房地產市場突然停頓。這時一線城市公共場所幾無一人，房地產市場更是無人問津，當年中國經濟增長面臨巨大的壓力。之後，政府基本廢除了當年央行發布的關於房地產信貸政策的121號文件，同時出台以房地產為支柱產業及促進房地產市場快速擴張的18號文件。以此為標誌，當年房地產投資出現爆發式的增長。這樣，當年中國經濟增長保住了，但中國房地產市場發展瘋狂由此一發不可收拾。以房地產作為宏觀調控工具，中國經濟開始邁上快車道。



面對之後幾年（2003－2007年）中國房地產市場投資增長的瘋狂，2007年央行重新頒布關於房地產信貸政策的359號文件，對居民購買住房採取差異化的信貸政策（即把居民購買住房的投資與消費採取區別化的政策）和對住房預售制度及房地產開發商融資進行規範。可以說，這些金融信貸政策的出台，立即導致了2008年上半年全國的房地產市場調整。我記得當年9月初參加的國務院研究室關於房地產市場形勢分析的會議上，政府絕大多數職能部門對房地產市場的取態是希望當年這種房地產市場的調整能夠繼續。



不過，2008年9月15日美國金融危機爆發，完全打破了當年中國政府對房地產市場的部署。



為了應對美國金融危機，中國政府又啟動房地產這項宏觀調控工具，央行連續把銀行信貸利率降低到歷史最低水準，並鼓勵購買兩套以上的居民利用銀行金融杠杆湧入房地產市場，而這些對房地產市場過度寬鬆的信貸及稅收政策，立即導致了2009年全國房地產市場爆發式的增長，不少城市的房價飈升也步上不歸路，從而迫使政府不得不在2010年出台關於房地產市場穩定的國十條。

