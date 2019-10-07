美方稱將再與朝對話　朝：結束敵視政策再談

朝鮮代表金明吉會後對媒體談話。（來源：美聯社） 中評社北京10月7日電／朝鮮外務省發言人周日（6日）表示，除非美國放棄對朝鮮的“敵視政策”，否則朝鮮將不會與美方會面。早前兩國於瑞典舉行無核化工作級別會議，會後朝方稱雙方談判破裂，美方則表示接受兩周後再舉行一次會議的提議。



綜合朝中社（kcna）、美聯社（AP）6日消息，朝鮮外務省於當日晚間發表聲明，指責美國方面試圖誤導輿論，並“無中生有地渲染雙方願意將在兩周後再會”。朝方表示，此次磋商證明，美國沒有要改善朝美關係的政治意志，反而使人想到是否美國只為自己黨派利益企圖把朝美關係當做犧牲品。朝方稱，在美國採取實質性措施，徹底而不可逆轉地撤銷對朝敵視政策之前，朝鮮無意再進行像像斯德哥爾摩會談一樣“惡心的磋商”。朝方還警告，如果美方再次擺弄舊劇本，那麼朝美交易將有可能就此告終，“朝美對話的命運完全取決於美國的態度，其期限到年底為止”。



在上周六（5日）於瑞典斯德哥爾摩舉行的七個多月的首次無核化工作級別會議之後，朝鮮首席核談判代表金明吉（Kim Myong Gil）會談後，表示，“談判沒有達到我們的期望，最終破裂了”。金明吉還談及談判破裂的原因，“完全是因為美國不肯放棄他們的舊觀點和看法”。金明吉說，他對此非常不滿，談判至少要到今年年底才能恢復，並建議美方重新考慮其立場。金明吉還介紹，朝鮮明確表示，如果美國“真誠地響應”平壤以前採取的措施，包括中止核試驗和遠程導彈試驗以及關閉美方核試驗場，則朝鮮可以討論下一個無核化步驟。



但是美國國務院不同意金明吉5日的說法，稱其 “沒有反映今天8.5小時會談的內容或精神”。美國國務院發言人摩根⋅奧爾塔格斯（Morgan Ortagus）在一份聲明中說：“會談過程中，美國代表團回顧了新加坡峰會以來的事件，討論了加強對話以解決雙方關切的許多問題的重要性。”她還表示：“美國帶來了創造性的想法，並與朝方進行了良好會談。”奧爾塔格斯還表示，美國接受瑞典提出的兩周後再舉行一次會議的提議，但她沒有說朝鮮是否也同意參加。



自從2月份在越南舉行的美朝雙方領導人第二次會晤以來，周六的對話是雙方之間的首次會談。兩國領導人於6月下旬在朝鮮邊境舉行了簡短的會晤，並同意重啟外交談判。



金明吉表示，自特朗普與金正恩於去年6月在新加坡舉行首次峰會以來，美國一直針對朝鮮實施新的單方制裁和軍事威脅。朝鮮去年與美國進行談判時就表示，願意棄核以換取外部政治和經濟利益；但美軍亦應該從半島撤離，結束與韓國的軍事演習，並採取其他步驟確保朝鮮安全，以助於朝鮮實現無核化。



（來源：海外網）