台美攜手太平洋對話　吳釗燮：盼明年在華府開

吳釗燮在“外交及國防委員會”備詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月7日電（記者 黃筱筠）台灣與美國今天共同舉辦首屆“太平洋對話”，“外交部長”吳釗燮上午接受民進黨“立委”趙天麟質詢時說，這個對話論壇是我們對美國關係的進展，邦交國大使也會參與論壇。一次在台北舉辦，一次在華府，今天是第一次舉辦，希望“太平洋對話”明年在華府召開，這對我們來說非常重要。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“外交部長”吳釗燮進行業務報告，並被質詢。



“太平洋對話”今天上午11點在外交及國際事務學院舉行，“外交部長”吳釗燮與美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）出席開幕典禮。



趙天麟詢問，是否有機會用“外交部長”身分到華府參加？吳釗燮說，他去華府的事還在討論當中，目前沒有構想說要去華府。



趙天麟追問《台灣旅行法》通過，你有往這方向努力？吳釗燮也說，大家都在推動台美關係，就他個人來說，去美國訪問不是很大問題，今年3月他就去洛杉磯世界事務協會進行公開演講，他去美國不是問題，但是去華府要做什麼？有什麼目的？必須要跟行政官員溝通取得諒解之後才可能，“現在我沒有這個規劃”。

