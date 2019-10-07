央企助力培養鄉村創業人才

中評社北京10月7日電／由國家電力投資集團舉辦的首期“遠方鄉創企業家訓練營”近日落下帷幕。多名專家及企業家為46名來自各地的農村創業者，講述鄉村振興戰略、農村產業政策，分享農業前沿技術、鄉村創業實踐。



這是國家電投為培養鄉村創業人才推出的公益項目，旨在為基層創業者搭建平台、整合資源，推動商業計劃落地和創業項目孵化。項目期望通過培養一個人，實施一個項目，帶動一個產業，發展一片鄉村經濟。



“部分農村空心化和人才缺失已經成為制約鄉村振興的重要短板。”農業農村部發展規劃司司長魏百剛說，當前迫切需要有新理念、新思想、新技術、新方法的企業家和新農民返鄉創業，帶動農村的產業升級。



來自江西德安縣的創業者曹華說，創業五年來，遇到資金不足、銷路難尋等不少困難。通過此次培訓深感農村創業之路不再孤單，同時期待對接更多資源。



鄉村興則國家興。2017年以來，國家電投通過“遠方助學計劃”，為對口幫扶貧困地區的優秀學生和中小學校長、骨幹教師提供經濟資助和教育培訓。截至目前，共資助700餘名高三學生至大學畢業，培訓近千名教師。



下一步，國家電投還將聯合相關企業和公益機構，建立鄉村創業人才培養、資源共享和交流合作的長效機制，為鄉村振興助力。



（來源：新華網）