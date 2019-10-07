黑衣成魔招招攞命　市民浴血人人自危

鄭姓的士司機被暴徒打至頭破血流。（來源：法新社） 中評社香港10月7日電／黑衣人由最初只針對向警員掟磚及以政府建築物作破壞目標的違法行為，發展至近日不論暴力程度及攻擊目標也逐步升級達到人性泯滅地步，不斷投擲汽油彈及濫用私刑欲置人於死地，黑衣人已演化成“黑衣魔”！近日縱暴文宣在網上不斷鼓吹“要有人死”言論下，昨日“黑衣魔”繼續以“反蒙面禁令”為藉口在全港各區大肆破壞期間， 猶如謀殺一樣無差別地瘋狂向人襲擊，有近花甲的士司機被拉出車狂毆致重傷昏迷、馬蹄露因拍攝被打至血流披面、記者遭汽油彈擲中燒傷、不同意見人士遭圍毆浴血倒地等，惡行令人發指。警方對“黑衣魔”若不相應提升武力，恐難以“止暴制亂”。



醫管局發言人接受香港文匯報查詢時表示，截至昨晚11時為止，共錄得7男4女因涉及示威活動而受傷，年齡介乎13歲至92歲，其中3名男子情況嚴重、5人穩定、2人未知情況、1人經治理已出院。據悉，傷者中包括面部被燒傷的港台男記者、無線女藝人馬蹄露及被圍毆姓鄭的士司機，其中的士司機傷勢嚴重。



的士鏟上行人路三人傷



“黑衣魔”罔顧人命，無論對警察還是普通市民，均實施無差別暴力攻擊。昨午5時許，一輛珍寶的士駛經深水埗長沙灣道與欽州街交界時，遇上大批暴徒違法堵路，疑鄭姓司機覓路離開期間不慎失控鏟上行人路，3名男女路人走避不及被撞中受傷。在場“黑衣魔”對被撞傷者顯得不太關心，只是眾口一詞指鄭有意撞向他們，遂以“莫須有”罪名一擁而上包圍的士，再強行開門將滿頭白髮的鄭拉出車外圍毆。



現場所見，不少“黑衣魔”手持鐵通、鐵錘及雨傘等武器施襲，鄭連解釋機會也沒有情況下，遭瘋狂圍毆至倒地不起。但見鄭由最初還能雙手抱頭卷曲身體保護要害，未幾已被打至渾身淌血昏迷任打，惟“黑衣魔”還未有停手之意。其間有數名消防員到場見證鄭仍被圍毆，但卻未加制止，最終幸有其他救傷員制止。



稍後防暴警接報趕至調查時，大批“黑衣魔”隨即四散逃走，但仍在遠處與警方對峙及投擲汽油彈攻擊。防暴警需要施放催淚彈驅散，遇襲鄭姓的士司機及車禍傷者始能由救護車送院治理。

