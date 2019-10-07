湖南：長江沿線“濕地游”國慶期間受熱捧

中評社北京10月7日電／45歲的武漢市民李軍，國慶假期來到湖南省臨湘市江南鎮長江村的長江岸邊連續露營了3晚。夕陽漸漸隱沒在滔滔江水中，廣袤原野被染上一層橘色霞光，蘆葦叢中野鴨聲此起彼伏，剛采摘的蓮藕清鮮爽脆……臨近假期結束，長江“濕地游”的美妙體驗，令李軍流連忘返。



臨湘市地處長江南岸，境內濕地眾多。為了保護好一江碧水，近年來臨湘市對長江岸線的濕地生態環境開展治理，投入4000萬元，將關停的砂場、砂石碼頭進行複綠，綠化面積達368畝。臨湘市文旅廣局副局長張國良告訴記者，長江沿線濕地生態越來越好，“濕地游”逐漸受到遊客青睞，截至6日，國慶假期，臨湘境內的長江沿線濕地、黃蓋湖濕地迎來露營、賞景、觀鳥的遊客約1萬人次。



岳陽市岳陽樓區的李瑾也放棄了城市游，4日帶著家人來到岳陽市君山區廣興州鎮的長江沿線濕地。“呼吸清新的空氣，感受大自然的魅力，又不用人擠人，這種體驗多麼美妙。”李瑾說。



君山區臨長江、瀕洞庭，轄區內有大面積的濕地，但過去被非法采砂破壞，非法捕撈和養殖帶來的污染問題也很突出。近年來，君山區清理關停砂石碼頭39處，嚴查非法捕撈，治理養殖污染，努力還原濕地灘塗的生態。在洞庭湖畔的六門閘“吃魚一條街”，遊客絡繹不絕，專門銷售風幹魚蝦的熊蘭香告訴記者，這兩年來，越來越多的遊客帶著孩子來長江和洞庭湖邊，看開闊的江景和湖景，觀賞濕地和候鳥。



“沙鷗翔集，錦鱗游泳；岸芷汀蘭，鬱鬱青青。”千古名篇《岳陽樓記》曾經這樣描繪長江與洞庭湖交匯一帶的美麗景象。長江流經湖南的河段長163公里，與洞庭湖相連相通，是湖南省極其重要的生態屏障。近年來，為守護一江碧水，湖南對長江岸線進行整治和複綠，關停污染源，修復沿江生態，探索經濟動能轉型，加快綠色發展，努力再現了鬱鬱青青的美景。



在君山區的華龍濕地旁，東洞庭湖國家級自然保護區管理局設置了一個生態環境監測點。監測人員告訴記者，生態環境越來越好，越來越多候鳥成為這裡的常客，去年整個洞庭湖越冬水鳥超過24萬只，創近10年之最。



（來源：新華網）