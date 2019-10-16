社評：新時代中國特色大國外交深刻影響世界

中評社香港10月16日電（評論員 胡志勇）新時代中國特色大國外交是中國特色社會主義理論體系的重要組成部分，具有鮮明的中國特色、強烈的時代特征和深邃的戰略視野，是新時期中國外交的行動指南。在習近平外交新思想指引下，中國外交工作取得了令人矚目的巨大成就，提升了中國的國際地位與影響力。習近平外交思想引領的新時代中國特色大國外交正深刻影響世界。習近平外交新思想準確把握中國和世界發展大勢，深刻回答了新時代如何做好對外工作的重大理論和實踐問題，構成了習近平新時代中國特色社會主義思想的重要組成部分，是新時代中國特色大國外交的根本遵循和行動指南。



以習近平為核心的中國新一屆領導人堅持以實現中華民族偉大復興為使命，積極推進中國特色大國外交，堅持以維護世界和平、促進共同發展為宗旨，推動構建人類命運共同體，為人類社會實現共同發展、持續繁榮指明了方向。



“人類命運共同體”的核心及內涵就是要倡導人類共同發展、利益共享。習近平外交新思想強調中國始終做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，提出以共商共建共享為原則推動“一帶一路”建設，推動形成相互尊重、公平正義、合作共贏的中國與世界關係。



中國持續快速發展已經或正在惠及周邊乃至世界其他國家，中國的發展具有“國際意義”，正不斷給國際社會帶來“正能量”。而這一點正反映了中國長期以來所倡導的和平發展，合作共贏的外交理念，具有中國特色，為中國的崛起之路指明了方向。這條“和平崛起之路”，“就是要完成從大國到強國，從地區大國到全球大國，從國際規範被動接受者到國際秩序積極塑造者，最終贏得世界體系核心地位的多重艱巨任務。



“人類命運共同體”成為近年來中國外交理念的重要指導自最重要的原因乃是其理論內涵的來源具有中國特色，可以向全世界有力地證明中國和平發展的外交理念具備了中國文化傳統和實踐基礎。



具體來看，首先，“人類命運共同體”這一理念吸收了中國傳統文化的精髓。人類命運共同體以共生關係為存在形式，所以人們必須具有共生性意識，人與動物的根本區別，就在於人有自身的內在能動性。而這一點實際上正是“人類命運共同體”理念產生的內在源泉。而且，“人類命運共同體”的基本要求是“作為共生關係中的國家必須自強不息，必須尊重他者，拘束自我。”人類在共生關係中既要獨立自主，彰顯獨立性、主動性，又要實現自我的合群性與共生性。這些來自中國古代哲人的智慧在新時代依然歷久彌新，為“人類命運共同體”理念提供了充分的思想源泉。



其次，“人類命運共同體”理念的產生還源自近年來中國外交實踐。中國從江澤民時代就開始倡導“新安全觀”的理念，強調“非傳統安全”的跨境威脅，呼籲全球聯合應對挑戰。黨的十八大以來，習近平同志多次提出了“新型大國關係”、“絲綢之路經濟帶”等一系列外交設想，這些設想都充分反映出了中國力圖與世界一同創造一個和諧、和平、穩定的世界，希冀能把本國的發展果實共享給全世界。



第三，“人類命運共同體”理念並不是一種政治宣傳口號。實際上，這一理念的提出符合當今時代和世界大勢的需要，極具現實意義。



“人類命運共同體”理念傳承了中國的文化傳統，總結了近年來中國的外交實踐，具有中國特色的理論內涵，符合中國和平發展的理念，因此具備了旺盛的生命力和發展的源動力。



構建人類命運共同體是新時期中國領導人為國際政治、經濟新秩序重構而提出的中國理念、中國主張。構建人類命運共同體就是以發展為第一要務，積極利用中國改革開放的優勢和經驗，為廣大中小發展中國家提供中國發展方案，拉動和推動當地社會、經濟全面發展，實現可持續發展。



中國提出的“互惠互利、合作共贏”原則為構建人類命運共同體提供了發展空間。“合作共贏”正成為世界各國處理國際事務的基本政策取向，不僅適用於經濟領域，而且適用於政治、安全、文化等領域。



構建人類命運共同體是我國為推動國際秩序健康發展貢獻的中國方案。“開放、包容、均衡、普惠”的發展正成為中國構建人類命運共同體的具體方向，中國主張發展成果人人共享。



“一帶一路”是中國面向整個國際社會提出的一個共建當今美好世界的倡議，在國際上引起了強烈反響，取得了實實在在的合作成果。共建“一帶一路”已成為推動構建人類命運共同體的重要實踐平台。人類命運共同體理念被寫入聯合國多項決議。習近平主席領導下的中國正向世界證明，中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。



共建“一帶一路”為世界提供全新的發展理念，是構建人類命運共同體的重要平台。提升中國外交軟實力，包括增強國際政治運籌能力、外交斡旋能力和戰略環境塑造能力；深化全方位、多層次、立體化的外交布局，營造良好外部條件；維護中國外交利益，堅守底線思維；提升參與全球治理能力。