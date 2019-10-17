社評：中國是亞洲崛起的“加速器”

中評社香港10月17日電（評論員 胡志勇）隨著中國快速穩步發展，中國已成為亞洲崛起的“加速器”。中國“一帶一路”建設推動了沿途沿線國際和地區的經濟與就業，正極大地推動亞洲經濟一體化進程。



亞洲是全球面積最大、人口最多的洲，也是民族、宗教、地緣、歷史最複雜的洲。近年來，亞洲對世界的影響和作用日趨凸顯，亞洲的崛起需要一個良好的經濟發展和穩定的社會形勢。亞洲一體化進程需要中國發揮重要作用。



亞洲的發展得益於中國的“一帶一路”倡議和創新技術進步。中國的社會經濟發展促進了全球化的深入發展。中國不僅是推動全球化進程的重要力量，也是亞洲經濟一體化的重要推動者。中國是亞洲經濟一體化最有力的支持者和貢獻者，是亞洲地區創新和相互連通的重要平台。中國通過“一帶一路”倡議強化和發展了與亞洲其他國際的合作，尤其是中國發揮了在基礎設施建設方面的優勢，在亞洲建設龐大的基礎設施網絡，不斷提升亞洲地區的互聯互通和經濟政策協調水平。而且，中國還利用現金的5G技術，正在亞洲地區鋪設5G網絡。中國的運營商將為數以億計的用戶提供服務並使其相互連接。



在中國創新的影響下，在密集的貿易協定網絡、基礎設施發展和互聯互通的基礎上，亞洲已成為全球經濟增長的中心，整個亞洲將實現經濟現代化。



“一帶一路”作為整體項目，變得更加成熟、務實，具有重要的特殊性，與亞洲其他國際發展戰略相對接，成為亞洲地區發展的有效工具，助力亞洲地區整體發展。中國提出的“一帶一路”倡議，就是推動全球經濟一體化，謀求世界各國共同發展的最佳方案之一。



亞洲是今天重塑世界秩序的最強大力量。未來亞洲的發展將更具自律性和多樣性。今天亞洲的多樣性不再是一盤散沙各自為政，而是相互補充相互完善。分工協作將為亞洲開辟一條更加繁榮和穩定的道路。



亞洲的崛起將呈現一種結構性的發展態勢，而非周期性轉變。隨著亞洲地區的快速發展，亞洲國家將發揮各自日益增長的財富和日益增強的自信心的潛力，將影響力擴大到世界。亞洲正日益成為世界經濟的中堅力量，大多數亞洲國家經濟增長速度快於世界經濟總量和發達國家經濟增長的幅度。亞洲經濟實力的上升將極大地改變世界的政治與經濟秩序。



中國作為未來亞洲崛起的巨大動力，正在以各種方式為全球制度的建立、全球經濟的發展提出中國方案。中國正在通過新一輪改革開放向亞洲與全世界全面分享紅利。在中國的積極推動下，亞洲崛起指日可待。



在逆全球化思潮抬頭、單邊主義和貿易保護主義上升、全球化局部受挫的背景下， 亞洲和世界比以往任何時候都更加需要開放、聯動，需要包容、平衡。



面對當前全球經濟發展面臨的困難和挑戰，中國承擔著重要的歷史使命，互利合作，實現共同發展。積極推動全球治理體系改革，堅持共商共建共享，推動全球治理體系朝著更加公正合理方向發展。