黑衣魔見中即攻　一夜毀三百櫃員機

銅鑼灣一間建行分行的設施遭損毀。（來源：文匯報） 中評社香港10月7日電／行政長官會同行政會議在本月4日引用《緊急情況規例條例》，正式推出《禁止蒙面規例》止暴制亂，並在上周六（5日）午夜零時起生效。在“禁蒙面法”正式生效前夕，極端黑衣暴徒亦正式成魔，變本加厲地瘋狂破壞港鐵外，凡有中資或親中背景，以及曾表態支持香港警察的店舖，包括銀行、食肆、零售和電訊公司等，都成為“黑衣魔”的攻擊目標，當中的中資銀行更是全線“淪陷”，至昨日接連3天慘遭大規模破壞提款機等設施，甚至向銀行內投擲汽油彈及縱火，行為卑劣至極。



昨天，再有大批“黑衣魔”在港島和九龍區大肆破壞，所過之處續有銀行的鐵閘及櫃員機遭擊毀或縱火焚燒。在太子彌敦道最少3間中資銀行分行，包括中銀香港和建設銀行被破壞，“黑衣魔”除毀壞櫃員機、鐵閘和玻璃外，又使用噴漆寫上辱華字句。



銀行店內疑遭縱火冒黑煙



在灣仔，一批蒙面“黑衣魔”手持鐵鎚、鐵通等硬物在軒尼詩道破壞多間中資銀行，他們將銀行的鐵閘及玻璃擊毀後入內大肆搗亂。其中位於軒尼詩道139號中國海外大廈地下的一間中資銀行，疑遭“黑衣魔”縱火後冒出濃煙，消防接報到場開喉處理。另在昨日傍晚近6時，銅鑼灣軒尼詩道亦先後有兩間中資銀行遭“黑衣魔”塗鴉破壞和縱火，要由消防員到場撲滅。



在上周五（4日）“禁蒙面法”正式生效前數小時，大批魔性大發的“黑衣魔”開始在港九新界各區瘋狂破壞中資銀行的分行和其它被針對的店舖。被破壞的中資銀行包括有中銀香港、建行亞洲、中信銀行、工商銀行、招商永隆和上海商業銀行等。其中在荃灣荃新天地的中銀香港分行，多面玻璃全部粉碎，4部提款機中3部被打爆熒幕，另外一台更遭拆開縱火焚燒，銀行內的桌椅及影印機等物件亦被推倒。



另在觀塘開源道，同一條街被破壞的多間銀行中，包括中銀香港、建行亞洲和中信銀行，分別被人撬開鐵門打碎玻璃，自動提款機熒幕被砸碎，監視器鏡頭及門口都被噴上黑漆。

