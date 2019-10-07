多哈田徑世錦賽落幕　中國隊列獎牌榜第四

中評社北京10月7日電／為期10天的2019年多哈田徑世錦賽6日在哈裡發體育場落幕，中國隊以3金3銀3銅列獎牌榜第四位，創26年來最佳戰績。



6日是本屆世錦賽的收官日，共決出7個項目的金牌，中國隊沒有選手參加當天的比賽。最後一天的比賽競爭激烈，創造了4個本賽季世界最好成績。



男子10000米進入最後一圈時，烏幹達選手切普特蓋與埃塞俄比亞選手科傑爾查對金牌的爭奪依然膠著，切普特蓋在最後100米甩開科傑爾查，以26分48秒36奪冠的同時創造了本賽季世界最好成績。科傑爾查和肯尼亞選手羅·基普魯托分列第二、三位。



美國選手在跑道上展現強大實力，阿里和哈裡森分獲女子100米欄金、銀牌。美國隊包攬男、女4X400米接力金牌，同時創造本賽季世界最好成績——美國男隊跑出2分56秒69， 女隊成績是3分18秒92。



德國選手米漢博在第三跳拿下7米30，創造本賽季世界最好成績，將女子跳遠金牌收入囊中。格林納達選手皮特斯以86米89的成績在男子標槍項目上稱雄。肯尼亞名將切魯約特跑出3分29秒26，摘得男子1500米金牌。



獎牌榜上，美國隊以14金11銀4銅拔得頭籌，肯尼亞隊以5金2銀4銅排名第二，牙買加隊以3金5銀4銅位列第三。中國隊斬獲3金3銀3銅，獲得第四名。



3金3銀3銅是中國田徑隊繼1993年斯圖加特世錦賽之後創造的最佳戰績，9枚獎牌也平了中國隊參加世錦賽歷史上單屆比賽獎牌數紀錄。在2015年北京田徑世錦賽上，中國隊獲得1金7銀1銅。



獎牌之外，謝震業創造歷史，成為首位闖入世錦賽200米決賽的中國隊選手；中國男子4X100米接力隊刷新全國紀錄；男子撐杆跳高的黃博凱等多名中國運動員在多哈賽場上創造個人或賽季最好成績。



共有來自200多個國家和地區的近2000名運動員參加了2019年多哈田徑世錦賽，下屆賽事將於2021年在美國尤金舉行。



（來源：新華網）