上海“社區日托”助認知障礙老人提高生活質量

中評社北京10月7日電／在國慶長假期間，記者走進上海市閔行區新虹街道的“記憶家”。八位中輕度認知障礙老人正在進行康體運動：社工通過拉伸帶，帶領老人們進行著伸展運動。之後，社工拿起彩色紐扣與畫筆，請老人和家屬一起完成“歡度國慶，喜迎重陽”的條幅製作。



“這項活動將色彩辨識和手部精細動作訓練相結合，刺激認知障礙老人的感知力。”新虹街道社區服務辦主任王雲舟說，針對老年認知障礙，目前還沒有藥物可以逆轉，唯一能做的只有通過專業的護理減緩病情的加劇。



84歲的張梅春多次腦梗，左手失去知覺，且聽力欠佳，記憶力減退。家人將他送到了“新虹記憶家——社區認知障礙家庭支持中心”，為其申請了一對一個案干預服務。



上海是我國老齡化程度最深的城市之一。據估算，上海認知障礙老年人約20萬人。9月，上海28個街鎮被列為“老年認知障礙友好社區”首批試點單位。各試點單位正結合各自社區特點及老年人群需求，開展老年認知障礙全過程服務。



“我們正積極構建認知障礙科普預防、篩查轉診、早期干預、照料支持的全流程服務模式。”閔行區老齡事業發展中心主任陸群表示。



“真是解決了我們的後顧之憂，輕鬆很多。”56歲的朱麗娟抱著“試試看”的心態將年近90歲的母親送到“記憶家”，她表示，“這裡建立了專門為認知障礙老年人提供服務的日托所，有這樣需求的老人不少。因為是輕度的認知障礙，也沒有必要送到養老院，這裡路程近而且環境好，更重要的是工作人員很專業，還會對我們家屬進行專業化培訓。”



據悉，加強老年認知障礙照護服務已被列入《上海市深化養老服務實施方案（2019－2022年）》。其中，老年認知障礙友好社區建設是該項服務的重要組成部分。



（來源：新華網）