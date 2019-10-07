約翰遜電話推銷“脫歐”新方案　無“好消息”

中評社北京10月7日電／英國首相鮑里斯·約翰遜5日接連給歐洲聯盟多國領導人打電話，“推銷”英國政府最新遞交的英國“脫歐”方案。不過，約翰遜沒有得到“好消息”，多國領導人回復，新方案還得改。



芬蘭總理安蒂·林內告訴約翰遜，“重要的是在一周內找到解決方案”，“約翰遜同意這一時間表”。芬蘭現在是歐盟輪值主席國。



荷蘭首相馬克·呂特在社交媒體“推特”寫道，他在電話中告訴約翰遜，英國“脫歐”新方案有“重大問題”，17日至18日歐盟峰會前還有大量工作要做。



一名歐盟委員會發言人說，“英國方案沒有構成確定協議的基礎”。



愛爾蘭總理利奧·瓦拉德卡告訴媒體記者，他希望一周內與約翰遜會面，“時間緊迫。可以合理預期，27國或28國領導人（屆時）不可能決定並簽署他們前一晚或前兩天才看到的文件。”



約翰遜沒有公布有關談話內容。他5日把英國“脫歐”新方案描述為“現實妥協”。



英國與歐盟談判人員磋商4日結束，沒有取得進展。磋商定於7日繼續。按歐盟外交人士的說法，英方希望周末繼續磋商，遭歐盟拒絕。歐盟認為，周末磋商可能向外界傳遞談判將有突破的錯誤信號。



英國北愛爾蘭地區與愛爾蘭邊界問題是“脫歐”談判關鍵難點之一。英國前首相特雷莎·梅與歐盟達成的“脫歐”協議遭英國議會否決，主要原因是關聯邊界問題的“備份安排”。約翰遜政府認為，“備份安排”可能導致在現實中將北愛爾蘭永久“留在”歐盟，有損英國的獨立和完整，新方案必須取消“備份安排”。



英國政府2日遞交的新方案內容包括英國不會在北愛爾蘭地區與愛爾蘭的邊界或附近設置檢查站，將借助技術手段避免出現“硬邊界”，以實現在維護北愛爾蘭地區和平、保障邊境暢通的同時確保英國完整地脫離歐盟。



如果英歐之間繼續僵持，約翰遜19日可能不得不致信歐盟，尋求延期“脫歐”。英國議會先前通過法案，要求以10月19日為限，如無法破解僵局，約翰遜需致信歐盟，申請把“脫歐”期限推遲3個月至明年1月31日。



英國政府4日在遞交法庭的文件中首次明確，如果無法與歐盟達成新版“脫歐”協議，約翰遜將致信歐盟，尋求延期“脫歐”。



（來源：新華網）