基金撐可持續投資　盈利兼顧社會責任

全球可持續投資統計中，美國增幅約百分之三十七，可謂中矩中規。 中評社香港10月7日電／可持續投資是近年投資界的焦點之一。根據《2018年全球可持續投資回顧》，以可持續投資策略管理的全球資產規模已高達30.68萬億美元（240.47萬億港元），較2016年增加34%，相比2012年的13.3萬億美元更是翻了一倍多。事實上，越來越多研究證實，有高水準ESG的公司在長線投資有較佳表現。施羅德投資管理（香港）報告指出，超過半數（56%）香港投資者認為，基金經理應主動採取可持續投資策略。＼大公報記者 邵淑芬



可持續投資，即把“環境、社會及管治”（ESG）等因素考慮在內的投資方式。近年不少投資者已把ESG列入投資的首要考慮之一。因他們相信可持續投資是精明的投資之道，維持高ESG水平，可為企業及股東提供回報，而差劣的ESG會損害公司財務狀況和將來的市場表現。



《2018年全球可持續投資回顧》內提到，現時全球主要有5個地區盛行可持續投資，包括歐洲、美國、日本、加拿大及澳洲／新西蘭，其中以歐洲市場最大，持續投資策略管理資產於2018年達14.08萬億美元。美國及加拿大分別管理12萬億美元及1.7萬億美元資產。



雖然日本相關管理資產不多，但近年發展速度迅猛，由2016年的4740億美元，大增3.6倍至2018年的2.18萬億美元，可見發展潛力非常巨大。



融合式策略最重要



可持續投資仍未在香港盛行，但施羅德投資管理（香港）最近一份報告顯示，超過半數（56%）香港投資者認為，基金經理應主動採取可持續投資策略。他們認為，所有投資基金均應該考慮可持續性因素，而不只限於那些專為“可持續投資”而設的基金。他們亦認為“融合”（Integration）式的策略是最重要的可持續投資方法。



施羅德環球企業管理主管Jessica Ground表示，業界需要認真對待這些研究結果。資產管理行業為投資者管理超過74萬億美元的資產。因此，基金經理應細心聆聽投資者的需求，每次與目標公司的對話、會議，以及作出投資決定時，採取適當行動。

