港鐵復開即遭毀　長遠恐長期停駛

有大巴行駛至金鐘附近，因暴徒阻路無法前行，乘客需下車，有長者艱難越過馬路中間石壆。法新社 中評社香港10月7日電／香港交通向來四通八達，鐵路網亦十分完善，但過去近4個月的暴力衝擊當中，暴徒經常四出堵路，導致多區交通大擠塞。其中港鐵慘成暴徒不斷狙擊的對象，他們一次又一次肆意破壞站內外設施及縱火洩忿，更將雜物丟入路軌，暴行程度不斷升級。由於“摧毀容易復修難”，過去兩日全線港鐵重鐵線車站關閉多於開放，某些時間更要全線停止服務。倘若情況持續下去，作為全港交通樞紐的鐵路網將長時間不能正常運作，普羅市民日常出行將大受影響。



市民收工無奈行返屋企



香港文匯報報道，過去一段日子，暴徒一邊以“黨鐵”稱呼港鐵，但每當港鐵因車站遭破壞而臨時關閉時又批評港鐵做法“擾民”，卻不知自己才是始作俑者！他們的暴行由最初所謂“不合作運動”到後來不斷破壞入閘機、售票機與閉路電視等設施，近期更升級至縱火、投擲燃燒彈、破壞列車駕駛室及以雜物塞路軌，其惡行已令人神共憤。



上周五，多個港鐵車站由傍晚起不斷遭受暴力破壞而需陸續關閉，港鐵無奈於晚上10時半暫停整個鐵路網的服務；加上多條巴士線亦暫停，不少於晚上下班的市民被迫步行回家。



及至周六，由於受損設施仍未修復，除機場線提供有限度服務外，其餘鐵路線繼續全停。至昨日港鐵亦僅個別車站能正常運作，並於晚上9時起全線服務結束，至截稿時仍未知今天情況。明天起為正常的工作天，倘鐵路網仍不能正常運作，將令全港市民被迫“攬炒”。