“黑衣魔”濫用私刑　多人慘遭毆打

男子（粉紅衣）在快餐店內指責“黑衣魔”破壞社會安寧，其間有人欲上前“濫用私刑”，因見他持利刀自衛而不敢有所行動。短片截圖 中評社香港10月7日電／ 《禁止蒙面規例》上周六（5日）午夜零時起生效，惟“黑衣魔”無視有關規例，連續第二天通宵蒙面到全港各區大肆破壞，更向意見不同或不畏惡勢力仗義執言指責暴行的市民濫用私刑。由前天至昨日清晨，最少有3名意見不同市民分別遭蒙面“黑衣魔”圍毆“私了”，受傷要由救護車送院治理，行為令人髮指。



香港文匯報報道，前晚（5日）11時許，一名45歲姓黎男子進入屯門康麗花園商場一間連鎖快餐店購物，當時有剛在區內大肆破壞完港鐵設施的“黑衣魔”在店內歇息，有人疑不滿“黑衣魔”破壞社會安寧，激憤大叫“邊個黑衫同我行出......（你）搞到人無工開，同殺人父母無分別。”有暴徒不忿被說教欲上前“濫用私刑”，但因見黎掏出藏在袋內的利刀自衛而不敢有所行動，倖然離去。



惟在稍後，當黎步出快餐店時，即遭約十名埋伏的蒙面“黑衣魔”撲出施擊，黎揮刀頑抗不敵，被毆致受傷倒地。暴徒“濫用私刑”後即四散逃去。警員接報到場調查，以藏有攻擊性武器罪名將黎拘捕及送院治理，案件列作公眾地方打鬥跟進，目前正追緝涉案暴徒下落。



屈青年影“大頭” 狂撲打爆頭



另在昨日午夜零時許，大批蒙面“黑衣魔”在旺角彌敦道近奶路臣街交界聚集用雜物堵路期間，疑“作賊心虛”，突然包圍一名途經的青年，指他曾用手機拍攝他們的“大頭相”，其間不理青年如何自辯，紛持武器一擁而上執行“私刑”，直至將青年打到頭破血流倒地始滿意散去，傷者其後由救護車送院治理。



在旺角彌敦道與亞皆老街交界，昨日凌晨2時許，十多名蒙面“黑衣魔”再度聚集用棚竹堵路時，一名中年男子乘車駛至被阻，遂落車欲拆走障礙物恢復交通，惟即場被一群“黑衣魔”包圍拳打腳踢至受傷倒地，施暴的“黑衣魔”隨後一哄而散逃去，傷者須送院治理。