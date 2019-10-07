房企全員做銷售　打折堪比“雙十一”

對於買樓人士而言，樓價下行是大勢所趨，貿然出手反而吃虧，最怕就是“抄底抄到半山腰”。（來源：大公報） 中評社北京10月7日電／如今房住不炒已深入人心，地產商的日子卻不好過。上周易居研究院發布《百城住宅土地市場報告》指出，三季度各大房企面臨去庫存和資金壓力，使得季度內百城宅地成交增速曲線下行。事實上，自今年5月份以來，地產融資渠道開始全面收緊，房企一面收縮土地投資投入，一面力穀銷售回款。不少人看準“金九銀十”的窗口期，推出新盤時採取全渠道代理策略，即中介全覆蓋、網絡全覆蓋，甚至公司員工都要全體做銷售。但過去員工賣房是為多拿獎金，現在恐怕是為了不被炒魷魚。



地產商越降價 買家越猶疑



恒大日前啟動“全員營銷月”活動，瞄準“金九銀十”的傳統樓市旺季，旨在通過打折促銷拉動銷售額增長。根據公司廣告，“全員營銷月”期間，全國共有500多個樓盤參與促銷。按照規則，購房者如滿足一次性付款等一系列條件，可以7.7折購買部分房源；尾盤折扣可達6.2折，部分房源低至6折。另有消息指，恒大銷售員工如果完不成指標，很可能保不住崗位，其他業務員工則會被罰款。



然而，地產商越降價，購房者越猶疑，這已從各地十一期間的售樓情況中反映出來。對於買樓人士而言，樓價下行是大勢所趨，貿然出手反而吃虧，最怕就是“抄底抄到半山腰”。也有人認為，地產商應該給予更多“議價”空間，譬如送裝修、送車位、送面積等。



房企財務狀況吃緊



市場博弈的基礎在於房企財務狀況的吃緊。據中國恒大（03333.HK）2019年中期財報顯示，公司上半年經營性現金流淨額由正轉負，為負456億元，去年同期為淨流入183億元。此外，中國恒大的債務壓力顯現。上半年公司向銀行等借款額達到2267億元，同比增加29%；通過發行優先票據和企業債，融入了670億元，而2018年同期發債數字為零。而中國恒大年初定下了6000億元的銷售目標，截至8月底僅完成了六成。



房企面對前狼後虎的困境，未來只能加大促銷力度。今年“金九銀十”的落空，勢必迎來“雙十一”的降臨。



（來源：大公報）