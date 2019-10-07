韓11月中訪美？吳釗燮：沒收到任何訊息

吳釗燮。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月7日電（記者 黃筱筠）對於中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜可能11月中旬訪問美國，“外交部長”吳釗燮上午受訪說，“外交部”處理的原則一致，如果涉及城市交流，“外交部”盡力協助、責無旁貸。如果涉及競選，則將保持中立。吳釗燮並兩度強調，“外交部”目前為止沒有接獲韓出訪的任何資訊。



“立法院“外交及國防委員會”今天邀請“外交部長”吳釗燮進行業務報告，並備質詢。



吳釗燮報告也提及，特朗普政府迄今已5度宣布對台軍售，達120億美元。期間美國聯邦參、眾兩院分別通過“重新確認美國對台灣及對執行《台灣關係法》之承諾、眾院通過“台灣保證法案”、參院外交委員會通過、“2019台灣“友邦”國際保護及加強倡議法案”（簡稱台北法案）等友台法案。



“外交部”底下的“台灣亞洲交流基金會”也訂於10月8日至9日在台北君悅酒店舉行第3屆“玉山論壇”（2019 Yushan Forum），將安排多位國際政經意見領袖發表演說。



“外交部”表示，“玉山論壇”將由加拿大前總理哈帕（The Rt. Hon. Stephen Harper）等重要的國際意見領袖應邀出席。哈帕前總理並將就當前國際政經變局等議題在論壇的開幕式發表主題演講，分享他的整體觀察及建言。另外，美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿兼APEC資深官員孫曉雅（Sandra Oudkirk）及白宮前發言人桑德斯（Sarah Sanders）也將在重點場次發表專題演講。



“外交部”表示，日本“日華懇談會”會長古屋圭司（Keiji FURUYA）眾議員、菲律賓總統府前內閣部長艾曼德（Jose Rene Gregory D. Almendras）、印度德里中國研究所諮詢委員會主席梅農大使（Shivshankar Menon）、韓國前外交通商部通商交涉本部長朴泰鎬等貴賓也將出席相關場次發表演講或參與對談。同時大會將有來自印度、菲律賓、馬來西亞、澳大利亞、印尼、越南及泰國等新南向夥伴國家的官員、學者、專家及NGO代表出席與會。