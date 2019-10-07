大公：必須守住司法正義的最後一道防線

中評社香港10月7日電／大公報7日發表社評說，特區政府引用《緊急法》訂立禁蒙面法受到瘋狂挑戰，高院則連續兩次拒絕批出臨時禁制令，證明法庭認同香港處於非常時期，禁蒙面法是以結束暴力為目的，而非剝奪市民和平地行使表達意見的自由。雖然高院同時決定月底就有關司法覆核展開聆訊，但我們希望，法庭應守住司法正義的最後一條防線，作出符合香港整體利益的裁決。



社評說，自由自由，多少罪惡假汝之名而行！羅曼羅蘭的名言，正是今日香港的寫照。反對派政棍要求法庭臨時禁制禁蒙面法，藉口是此法剝奪公眾的自由及繞過立法會，完全是睜著眼睛說瞎話。明眼人都看得出，他們要求的是施暴的自由、破壞的自由、縱火的自由、行私刑的自由、無法無天的自由、“攬炒”的自由，結果必然是“自由地”推毀我們珍愛的香港。



而黑衣暴徒行使的“自由”，都是在蒙面之下進行。蒙面，是因為內心虛怯，無臉見人；蒙面，是為了“壯膽”的需要，盡情釋放人性中的醜惡，幹出陽光下不敢做的非法勾當；蒙面，是為了逃避法律的懲罰。近來的遊行不管合法還是非法舉行，最終莫不淪為暴力的濫殤。正如人們一再指出，如果追求的是公義、高尚，又何須蒙面，不敢見光呢？



黑色的面具，不僅遮住猙獰的面孔及齷齪的內心，更遮住公義的陽光。特區政府頒布禁蒙面法合法合理合情，是民心所向，亦符合國際社會的通行做法。出發點是增加阻嚇力，避免更多青少年墮入法網，此舉非但不是“惡法”，而是體現菩薩心腸。



反對派政棍百般阻撓禁蒙面法，吹毛求疵，表面上是“不篤灰、不切割、不分化”，實質是赤裸裸的自私自利，用年輕人的鮮血與前途換來選票與高薪厚祿，並作為向西方洋主子邀功請賞的資本。他們是以自由的名義推毀自由，以公平的名義推毀公平，以愛港的名義毀滅香港，他們是不折不扣的吸血鬼，披著羊皮的狼外婆。



社評說，好在法庭明辨是非，連續拒絕批出臨時禁制令，縱暴政棍的圖謀一時難以得逞。在接下來的司法覆核聆訊中，市民希望司法機構堅守法治底線。不得不說的是，香港落入今日之田地是“共業”，由很多方面長期姑息養奸造成，而司法機構一向寬厚為懷，“警方拉人，司法放人”一幕重複上演，更是備受詬病。違法的成本太低，養大了暴徒的膽量。譬如黃之鋒等犯案纍纍卻屢屢獲得法庭網開一面，可以在保釋期間周遊列國，賣港賣國；又譬如七警案遭重判而“佔中”案要犯卻獲得輕縱，對比鮮明，不可避免地侵蝕著香港法治的成色。



社評說，大廈將傾，非一木之所支！香港要撥亂反正，不能指望實施一兩條法律或者單靠警方執法，全社會需要動員起來，打破沉默，勇敢地向暴力說不，堅決地同暴徒切割，只有形成全民護法的氛圍，讓一小撮暴徒淪為人人喊打的過街老鼠，止暴制亂、恢復秩序才有成功的希望。