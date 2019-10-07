港暴亂瘋狂　十大屋苑兩日成交瀉八成

中評社香港10月7日電／香港的暴亂已陷入瘋狂狀態，稍微有點起色的樓市，再度墮入深淵。過去兩日，10大屋苑成交量急插80%，僅有天水圍嘉湖山莊及將軍澳新都城錄得成交，8個屋苑慘吞蛋，其中6個屋苑更是踏入10月以來，連續6日未曾錄得成交，業界惟寄望施政報告後或有改善。



一手市場同樣遭殃，過去兩日發展商只售出約7個單位，應是今年的周末成交新低；其中新世界（00017）發展的西貢傲瀧，獨佔其3。



樓市慘淡，發展商上月帶頭減價賣樓，二手業主亦願意接受現實跟隨，二手成交一度稍為回復活躍，10大屋苑的每個周末均錄逾10宗成交，而上月全月更錄得近200宗，為5個月新高。可惜在政府決意推行《禁蒙面法》，以盡快止暴制亂，恢復社會秩序，反對派竟以此作藉口，於過去兩日再大肆破壞全港各區基礎設施及民生經濟，令交通幾陷全面癱瘓。樓市大受衝擊，10大屋苑成交量過去兩日急插80%。



康怡睇樓量大跌六成



綜合市場消息指出，只有嘉湖山莊及新都城錄得零星交投，其中嘉湖山莊賞湖居3座高層E室，實用面積448方呎，業主3日前放盤，日前即以500萬元速沽。中原地產分行經理曾芷妍稱，同屋苑景湖居9座低層B室，實用面積630方呎，業主剛肯降價22萬元，以618萬元售出。另將軍澳新都城3期都會豪庭1座中低層D室，實用面積470方呎，業主降價67萬元後，剛以693萬元售出。至於其他8個屋苑，過去兩日錄零交投，其中港九的6個市區屋苑，更是本月至今未聞成交。



利嘉閣助理營業董事丁培鴻表示，政府上周五公布實施《禁蒙面法》後，因市場已預計對此將有更激烈行動，鰂魚湧康怡花園已有逾20%預約周末睇樓的客戶，即時取消約期，加上部分爽約，過去兩日只約20組客戶睇樓，較往常跌約60%。

