國慶假期內地與本港旅遊冰火兩重天

十一長假，內地各大旅遊景點人頭攢動、摩肩接踵，內地旅遊業者賺得盆滿缽滿，多地熱門景區甚至開啟限流模式，充分顯示假日經濟的繁榮與民眾強大的消費能力。反觀香港，作為曾經內地遊客境外出行最熱門目的地，今年卻四處冷冷清清，門可羅雀。各大商場閉門謝客，食肆餐飲煙火不旺，兩大樂園也遊人稀疏，與內地旅遊業的興旺形成極大的反差。



十一期間，專程帶女兒到香港迪士尼樂園遊玩的東莞朱女士驚訝地發現，園區完全見不到過往大排長龍的景象，園區門口停車場也空空蕩蕩，女兒可以不用排隊玩遍所有項目。此景此情，與上海迪士尼樂園十一期間遊人如織、人氣爆棚的景象可謂一個天一個地。



據國家文旅部數據顯示，十一假期內地旅遊消費再創歷史新高，僅國慶前4日，全國共計接待國內遊客5.42億人次，同比增長8.02%；實現國內旅遊收入4526.3億元，同比增長8.58%。對比之下，本港旅遊業的表現相形見絀。早在國慶前夕，香港旅遊業議會（TICHK）就發出警示，今年黃金周期間來自內地的旅行團數量將較去年暴跌86%。黃金周開始前一周，香港整體旅館的訂房率僅三成，遠低於以往同期70%的訂房率。據入境處預測，今年9月28日至10月7日，出入境人數約為737萬人次，只有去年中秋和十一假期的一半，創下2014年以來的新低。



遊客形容猶如逃難



更加令人齒冷的是，就在內地充滿祥和喜慶的節日氣氛之時，本港民眾與外來遊客卻經歷了膽顫心驚的恐怖時刻。10月4日，特區政府宣布《禁止蒙面規例》，這一意在結束暴力的法例，卻引來黑衣人孤注一擲的反撲，暴力活動變本加厲，令到全港渡過“非常黑暗的一夜”，香港社會陷入半癱瘓狀態。5日港鐵不得已宣布地鐵全線停駛，港鐵巴士亦停止運營，多家位於旺區的大型百貨公司、商場全日關門避險，主要大型超市亦宣布全天休息或提早打烊。這不僅給本港市民出行帶來諸多不便，也令到不少滯留在港的遊客陷入巨大的恐懼之中。接下來3日是香港長假期，預期暴力或持續升級，不少內地遊客紛紛選擇逃離。



“平生第一次有種‘逃難’的感覺，歷史性的港鐵全關、商場全關，兩公里的路花了4倍的士費，高鐵站自助取票機長龍一眼望不到頭，到福田的一瞬間，真的兩行熱淚。”這是深圳市民王女士10月5日發在微信朋友圈的消息。當天她與家人費盡周折“逃離”香港，感慨萬千。若非親身經歷，她斷難相信曾經的購物天堂、消費之都變成如今模樣。



同樣來自深圳的楊女士一家，因陪女兒參加SAT考試於4日來港，入住荃灣一家酒店。4日夜間荃灣發生的暴力事件，令她躲在酒店寢食難安，至今回憶起來仍心有餘悸。第二天早上女兒考試也大受影響，因全港交通大癱瘓，考官都被堵在路上而不能按時抵達考場，因此考試延時三句鐘舉行。楊女士原本打算陪女兒考完試後，一家三口照常去逛商場、歎美食，最終不敢多留，女兒考試完畢，旋即馬不停蹄坐上的士，直驅深圳灣口岸，一直到過了深圳邊檢，她緊張的心情才變得輕鬆起來。還有一位內地張女士在兩周前已預訂好5日入住海港城朗廷酒店，並且買好高鐵票，最後猶豫再三，還是選擇放棄。



從當年“大逃港”，到今天大逃“港”，歷史充滿反諷。香港的旅遊、酒店、會展業想要重振旗鼓，恐怕絕非易事。



期待更多理性的港人覺醒，明辨是非，向暴力說不，政府加強法治，警方嚴格執法，法官依法判罪，讓暴徒無所遁形。切莫讓香港旅業與商界經年來樹立起來的良好口碑，毀於一旦。



來源：香港商報