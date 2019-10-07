教唆走蒙面法律罅　張達明卸責

張達明於網上發帖文公開挑釁法律，揚言“戴上口罩，難道你就認不出我？” fb截圖 中評社香港10月7日電／各界批煽動市民上街，挑戰法律底線，事後發帖“戴頭盔” 。



香港文匯報報道，特區政府為禁止暴亂行為， 上周五正式訂立《禁止蒙面規例》，但暴徒卻藐視法規、持續發起連場惡性暴力事件。作為法律界人士的港大“黃師”張達明，竟然在facebook上發文揚言要蒙面上街，公然挑戰法律底線，煽動港人上街，又教年輕人鑽法律空子。惟其見言論引起關注，擔心惹禍上身，剛過半天，他就“戴頭盔”希望洗脫違法之嫌。有多名法律界及政界人士昨日接受香港文匯報訪問時表示，張達明之流訟棍以自己專業知識煽動他人違法、教唆走法律罅，導致今時今日，激進暴力分子視法律如無物的惡果，需為現今的爛局負上不可推卸的責任。



身為港大法律學院首席講師的張達明，在《禁止蒙面規例》依法生效當天，在facebook上發帖文公開挑釁法律，揚言“戴上口罩，難道你就認不出我？”又狡辯自己戴口罩“不是要‘使用相當可能阻止識辨身份的蒙面物品’，而是‘作無聲抗議’”云云，更教唆年輕人鑽法律空子，煽動年輕人上街遊行等。



昨日見帖文初見煽動成效的張達明，擔心自己挑戰法律底線會惹禍上身，便匆匆發帖“戴頭盔”，宣稱自己“戴口罩並不會阻止人識辨我的身份，並非蒙面”，又突然標榜自己未選擇“違法達義”云云，在把年輕人推到違法前線後，把自己的責任撇得一乾二淨。



港區全國人大代表、香港中律協創會會長陳曼琪批評張達明公然挑戰法律，指“禁蒙面法＋禁煽動罪（刑事罪行條例第九及第十條）才更有效！”她又指，《禁止蒙面規例》的確賦予警方權力，核查蒙面人身份，對企圖或將會進行違法暴力事件的人產生阻嚇作用，亦有助警方盡快驅散一般人群，期望港人不要參與蒙面遊行示威，並須向蒙面遊行示威說不，向暴力說不。



陳曼琪批張公然挑戰法律



陳曼琪認為，只憑《禁止蒙面規例》並不能完全止暴制亂，政府亦須本有法可依和有法必依的法治精神，執行香港現有法例《香港刑事罪行條例》第九條及第十條中的煽動罪，阻止有人煽動暴力、蒙面遊行示威及違法暴力企圖推翻香港特區政府管治，此煽動罪亦有助保護學子及年輕人免被煽動犯罪。她提出，若仍未能止暴制亂，香港政府便需考慮加大本地法律力度，包括《公安條例》第三十一條及第三十六條有關宵禁令及禁區命令的適用性。



馬恩國：張有欠專業道德操守



香港法學交流基金會執行主席、大律師馬恩國表示，作為法律界一分子，應該扶持、堅守有關法律精神，但張達明身為資深法律界人士，反而利用其法律知識縱容他人違法、教唆如何“走法律罅”，完全違反作為法律界須堅守的基本原則，有欠專業道德操守。



何俊賢：張需為現今“爛局”負責



民建聯立法會議員何俊賢指出，在整場顏色革命的暴亂中，張達明之流訟棍，披法律外衣，向市民灌輸如何犯法無罪的歪理，不斷荼毒港人，導致今時今日，激進暴力分子視法律如無物的惡果，張達明之流需為現今的爛局負上不可推卸的責任。