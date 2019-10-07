內地青聯委員與香港青少年在京開展交流活動

中評社北京10月7日電／位於天安門內的國旗護衛隊6日迎來了一批特殊的客人，他們是來自香港青少年軍總會、香港少年領袖團、香港交通安全隊、香港童軍總會、香港升旗隊總會等多個香港制服團體的青少年。



“10月1日上午，我在香港觀看了閱兵儀式的轉播，非常震撼！”來自香港青少年軍總會、香島中學的中三學生陳耀明說，“精良的武器裝備、整齊劃一的步伐、氣勢恢宏的口號，都顯示出國家強大的綜合實力，我為祖國的發展壯大感到驕傲和自豪。”



參觀過國旗護衛隊榮譽室，香港青少年們還與奧運冠軍、深潛英雄們分享成長經歷，並攜手共唱《我和我的祖國》。“青年是祖國的未來，也是香港的未來。”全國青聯常委、香港各界青少年活動委員會主席霍啟剛說，“我們應該讓香港青少年多到內地走走看看，真實地了解祖國的歷史文化和內地的社會制度，親身體會到內地經濟社會的高速發展，增強國家意識和民族自豪感，鼓勵他們融入內地、融入大灣區發展。”



本次活動由全國青聯秘書處、北京市青聯聯合香港各界青少年活動委員會共同舉辦。全國青聯秘書處負責人指出，下一步全國青聯將繼續支持香港青少年到內地學習、就業、創業，推動內地與香港青少年開展交流活動，幫助更多香港青少年增進國家認同、了解國家發展、融入內地生活。



（來源：人民網）

