陳致中爆韓14日起請假拚選舉　韓辦否認

韓競辦發言人何庭歡接受媒體採訪。（中評社 倪鴻祥攝） 大批媒體到現場採訪。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月7日電（記者 倪鴻祥）陳水扁兒子、民進黨高雄市議員陳致中爆料，中國國民黨大選參選人、高雄市長韓國瑜將於10月14日或15日開始請假拚選舉。韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡今天上午表示，韓並沒有這兩天要請假的事情，至於韓近兩週沒安排選舉行程，是因為都忙於市政、專心市政為主。



何庭歡上午在國民黨中央就陳致中爆料韓國瑜14、15日請假跑選舉，迴避高雄市議會市政總質詢等事作出回應。



何庭歡表示，她詢問高雄市新聞局，確定韓國瑜14、15日沒有請假，所以目前沒有請假跑選舉的消息，如果有確定的話會再對外說明，至於陳致中依何根據爆料不清楚。



有電視名嘴認為韓國瑜提升民調最好方法是兩禮拜都不出來受訪，何庭歡說，近兩週沒安排選舉行程，是因為都忙於市政、專心市政為主。



外界揣測韓國瑜9月30日之後兩週沒排參選行程是在重整選戰節奏？



何庭歡指出，就是專心忙於市政為主，因為從上一週到這一週，正好有國慶連假，有很多高雄市政的行程，所以近兩週都以市政為主。



何庭歡說，未來韓國瑜的選務規劃方面，後續可能在於競選行程的安排，例如可能會跑到全台各縣市去，可能是不同主題之旅，甚至是產業地方的學習，但這部分要等行程規劃確定後再說明。