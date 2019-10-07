湖畔餐廳的杏桃蛋糕。（來源：大公報） 中評社香港10月7日電／林道（Lindau）是德國南部巴伐利亞州的一座老城，老到甚至可以在博物館發現羅馬帝國時代的遺跡。因為離慕尼黑有兩個小時左右的車程，加上林道地方真的很小，逛完整個城市幾小時就夠了，所以專程來這裡的遊客不多。



在城中漫步，不用刻意尋找景點，因為“一磚一瓦”都可以駐足欣賞。時而可見不同的建築物上會有一棵枝繁葉茂的菩提樹圖案，其實這就是林道的市徽，因為Lindau的意思就源於“生長菩提樹的河邊窪地”。因為林道是德國南部“阿爾卑斯山之路”的起點，晴天的時候站在林道港向南遠眺，連綿雄偉的阿爾卑斯山清晰可見，所以林道港被譽為博登湖（Bodensee，也叫康斯坦茨湖）上最美的港口。中世紀時，林道曾是神聖羅馬帝國統治下的帝國自由城市，因處於交通要道而成為知名的貿易城市。那時有一條重要的航線就叫做“林道信使”（Lindauer Bote），連接和米蘭之間的運輸服務。



港口的兩邊，一邊矗立著一隻威嚴的石獅雕像（石獅是巴伐利亞州的標誌），注視著博登湖；另一邊高聳著州里唯一的一座燈塔，夜晚時，燈光照得港口明亮又不失浪漫，和獅像一起共同守護著這個港與這座城。



沿湖有連排的餐廳與酒店，在白天任何時段幾乎每一間都高朋滿座。其中還隱藏著林道為數不多的一家五星級酒店Bayerischer Hof，朋友說這裡有最好吃的蛋糕。服務生雖然忙碌但仍有禮貌，不一會就端著新鮮出爐的杏桃Strudel和Aperol Spritz上桌。溫熱的蛋糕在陣陣清風中香氣撲鼻，微酸的杏桃中和了蛋糕的甜膩，再碰撞帶著橙香的清涼雞尾酒，就是最美的周末時光。



（來源：大公報）