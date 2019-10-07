內蒙古阿拉善發現長方形石圍墓群

中評社北京10月7日電／記者從內蒙古自治區阿拉善盟文物局獲悉，近日文物保護人員在阿拉善盟境內，首次發現兩處具有北方游牧民族特點的方形石圍墓群。



在阿拉善右旗塔木素布拉格蘇木境內的群山地帶，有一處由幾十個墓葬組成的浩貝如墓葬群。墓葬群依山分布，規格齊整。每個墓葬占地約8平方米，整體呈長方形。在墓葬群地表，文物保護人員還發現了多個壓腰形磨制石器和少量夾砂紅陶片、砍砸器等文物。



在距離浩貝如墓葬群約6公里的高山深處，另一處阿門烏蘇墓葬群，其形制、墓葬構造與浩貝如墓葬群統一，壓腰形石器隨處可見。文物保護人員推測，兩處墓葬應屬於同一部落的文化現象，具有北方游牧民族墓葬的特點。



阿拉善盟文物局局長景學義表示，當地發現的墓葬群多為漢代土葬墓群，集中在居延和黃河沿線地區，此次發現的這兩處草原文化墓葬分布密集、數量多、形制獨特，在阿拉善盟尚屬首次。“這兩處墓葬群的發現，印證了這裡曾在一段時間內人類活動頻繁，並且有著特殊的喪葬文化，對進一步研究阿拉善地區的文化、民俗、歷史具有重要意義，也為研究阿拉善游牧民族聚落提供了新的考古學資料。”



下一步，文物保護人員將對這兩處方形石圍墓群做進一步探查，確定墓葬群是什麼時期遺留下來的，以及墓主人來自哪支游牧民族。



（來源：新華網）



