任澤平：人口危機漸臨近　籲全面放開生育

中評社北京10月7日電／中國生育政策及情況演變



生育政策演變：從家庭自主到政府計劃，從鼓勵到嚴控再到放鬆。1949年以來生育政策主要經歷四個階段的變化：1949－1953年鼓勵生育階段：限制節育及人工流產；1954－1977年寬鬆計劃生育階段：從節制生育到“晚稀少”政策；1978－2013年嚴格計劃生育階段：獨生子女政策、“一孩半”政策、“雙獨二孩”政策；2014年至今放鬆計劃生育階段：從“單獨二孩”到“全面二孩”。



生育情況演變：生育率走向低迷，全面二孩效應消退，出生人口即將大幅下滑。1949年以來中國出現了三輪嬰兒潮，總和生育率從1970年代之前的6左右，降至1990年的2左右，再降至2010年後的1.5左右，第四輪嬰兒潮因長期嚴格計劃生育未能出現。2016年全面二孩政策不及預期，生育堆積效應業已消退，2018年出生人口降至1523萬，比2017年減少200萬、減少12%。育齡婦女規模已見頂下滑，2030年20－35歲主力育齡婦女規模將比2018年減少29%，其中25－30歲生育高峰期婦女將減少41%；出生人口即將大幅下滑，預計2030年將降至1100多萬、較2018年減少26%。中國生育率下降速度前所未有，當前不僅遠低於2.45的全球平均水平，還低於1.67的發達國家水平。



低生育率影響：勞動力萎縮，老齡化加速，人口即將見頂，人口紅利消失，剩男問題嚴峻。從勞動力方面看，15－64歲勞動年齡人口在2010年達峰值，人口紅利消失，中國“未富先老”，預計2050年15－64歲勞動年齡人口將比2018年大幅減少24%。從老齡化看，中國人口年齡中位數從1980年的22歲快速上升至2015年的37歲，預計2030年將升至43歲；2018－2050年中國老人比重將從12%快速升至30%，屆時每3.3個中國人中將有1個65歲以上的老人，養老負擔日益加重，黑龍江等部分省份養老金已入不敷出。從人口總量看，中國人口將於2024－2031年前後見頂，具體時間取決於未來鼓勵生育政策力度，2015－2100年中國人口佔全球比例或從19%降至7%。從剩男問題看，2015年已超2000萬，到2040年或約4000萬。此外，失獨家庭已達百萬。



為什麼不生？──生育基礎削弱、生育成本約束



生育理論：從死亡率下降驅動到功利性生育意願消退，再到成本約束。根據驅動生育率下降主導因素的變化，可將人類歷史劃分為四個階段：一是高死亡率驅動階段，人們需要以高生育率抗衡高死亡率從而保證收益最大化，總和生育率多在6以上；二是死亡率下降驅動階段，低生育率也能保證收益最大化，總和生育率從6以上降到3左右；三是功利性生育消退階段，人們的生育行為更接近情感需求，並重視子女質量提升，總和生育率大致從3降到2左右；四是成本約束的低生育率階段，總和生育率降至更替水平2以下，低於意願生育水平。

