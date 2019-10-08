不分區千歲團？李昶志：適合的中生代多得是

高市青工總會副秘書長李昶志。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月8日電（記者 蔣繼平）中國國民黨不分區名單一直受外界矚目，高雄市青工總會副秘書長李昶志受訪表示，現在應該是朝大選勝選、“立院”過半單一目標努力，而非討論未來的“立院”龍頭安排，這樣本末倒置，外界輿論會揶揄“千歲團”也並非空穴來風。他強調，“立院”龍頭人選組合一直都不是問題，適合的中生代都大有人在，不分區還是應該以專業及論述能力的年輕一代更多機會。



外傳國民黨主席吳敦義可能列不分區首位，並爭取“立法院”龍頭。



李昶志認為，新生代的“立法院”正副龍頭搭配組合，對年輕人來說才會有時代交替的感覺，不要一定是資深或“立院”幾連霸的人才有辦法當龍頭。



李昶志，1988年生，高雄人。環球科大電子商務學系學士、逢甲大學公共政策研究碩士、目前就讀中山大學公共事務管理研究所博士班。李曾擔任國民黨前主席洪秀柱競選團隊發言人、國民黨“國家發展研究院”院長室主任。目前是高雄市青工總會副秘書長。



李昶志向中評社表示，洪秀柱前主席的概念一直都是“用壯育青”，對於黨內的中生代就是要扶上馬送一程，再不好好重用、發光發熱，中年都要變老年了，慢慢走入歷史。只是現在也還沒有辦法判定黨中央會推出哪些不分區名單出來，但就以第九屆現任“立委”來說，中生代比較資深一點的，就屬江啟臣、顏寬恆，比較年輕的就是蔣萬安、李彥秀，形象符合年輕世代的需求。



李昶志說，譬如以上述概念及人選來講，民進黨都推過蔡其昌當副院長，為何國民黨不能也來試試看，嘗試挑戰這件事情，否則現在輿論都在調侃國民黨不分區名單是“千歲團”，為什麼都要讓外界產生這種感覺。



李昶志認為， 未來“立院”龍頭人選從來就不是問題，他舉例，例如江啟臣擔任過新聞局長、黨團總召、黨團執行長，清楚政策推動，臉書的影片照片都能獲得年輕人的喜愛，推過挑戰豐原美食影片，代表他是可接受年輕時代的思維和觀點的人；之前為勞基法修法的戰神蔣萬安，除了是法律背景之外，也具備論述能力，年輕人心目中也有好感，譬如之前忘了關麥克風，以前國民黨傳統政治人物不可能會開這種政治玩笑。他強調，“立法院”正副人選龍頭推這種搭配，才是對國民黨有加分的效果，煥然一新的感覺。

