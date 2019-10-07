郭董暗諷韓妻干政　萬美玲駁：夫妻本是一體

萬美玲。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月7日電（記者 黃文杰）中國國民黨桃園市議員、桃園市第一選區“立委”參選人萬美玲接受中評社訪問表示，國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜夫人李佳芬開始“代夫出征”，幫忙到各地輔選，這就是“庶民夫妻”的象徵。質疑她“夫人干政”沒必要，那是還停留在“官夫人”想法，事實上，夫妻本來就是一體，一起分擔。



萬美玲，連任5屆桃園市議員，長期關注婦幼教育，形象清新，有“漂亮寶貝”封號，2020代表國民黨參選桃園市第四選區（桃園區），對手是民進黨現任“立委”鄭寶清。



2020大選已進入倒數百日，韓國瑜因為高雄市政尚未請假，不能全台跑選舉，夫人李佳芬積極代夫出征，6日到新北趕場，以“新北媳婦”替丈夫衝選票，所到之處人潮爆滿，人氣不輸韓本人。但是同日，鴻海創辦人郭台銘意有所指談台灣“夫人政治文化”，被外界質疑暗酸李。



萬美玲認為，李佳芬替韓國瑜來輔選衝票，會有一定的效果，畢竟李佳芬具有柔性、正面形象，走的是理性中道。這樣的夫人，跟過去不管是官夫人或是比較霸道的夫人，比較干政的夫人，好比陳水扁與夫人吳淑珍，李佳芬跟這些夫人比較起來，感覺是好的。



她解釋，夫妻本來是一體，韓國瑜接地氣，如果一般庶民夫妻，在家裡不管先生創業或是一起分擔帶小孩，本來就是相輔相成，任何事情，夫妻一起共同分擔，這就是庶民的表徵。



她向中評社強調，但是政治就是這樣，喜歡的就喜歡，不喜歡的永遠挑骨頭，根本沒有道理，但是李佳芬代夫出征 就是庶民夫妻象徵。



萬美玲認為，現在台灣政治正在改變，從過去到現在，政治演變史都有很多突破，很多不一樣。好比年輕關鍵的選票，左右選舉的結果，年輕人的觀感，跟老一輩人觀感就不一樣，也因此，政治的輔選模式、從政模式跟經營模式，也都一直不斷改變。



被問到，韓國瑜若顧及高雄市政，不能全台輔選，理當早日公布副手來分擔，這樣效果是不是更好？



萬美玲說，不管支持哪一位候選人，只要你支持他，都可以出來輔選，難道地方幫忙拉選票，就是副手的備選人選嗎？也不對，但是太太替丈夫跑選舉，是天經地義。



她表示，“代夫出征”或許一開始，會覺得很驚豔、也有人覺得很衝擊、更有人覺得莫名其妙，這些都是初期的感覺，也都尊重，但是台灣的政治，每一個新的狀態出來，新的形式出來，大家有驚艷、有的謾罵、不能接受，但是到後來，也許會變成一種常態。