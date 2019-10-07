韓請假？朱立倫：我當時是休完60多天年假

朱立倫。（中評社 資料照） 中評社台北10月7日電／針對外傳中國國民黨2020大選參選人、高雄市長韓國瑜將於10月14日或15日開始請假拚選舉。2015請假參與大選的前新北市長朱立倫今天受訪時表示，尊重韓的決定，因為他資歷比較深，當年他有60幾天的年度休假，因此在選前集中排休。他也強調，候選人選前最後期段一定要全心全力投入。



朱立倫今天上午出席“重陽獻好禮－青銀共創銀光生活”記者會接受媒體聯訪做出上述表示。



媒體問到韓國瑜若請假，在時間點上是否太晚？朱立倫表示，不清楚，但一切尊重韓的安排。只是候選人到了選舉最後期段，一定是全心全力投入，包括海內外各地選民都期待看到候選人參與選舉活動。



朱立倫對藍營團結問題表示，馬英九和鴻海創辦人郭台銘一起抱抱是很好，他未來看到郭也想握手或抱抱，也希望未來韓國瑜遇到郭也能有同樣情景出現。



對於韓國瑜副手人選傳聞，朱立倫答說“都好”，他尊重韓國瑜明智選擇，而他是助選員，大家都是助選員，都是啦啦隊。



至於韓國瑜太太李佳芬昨天到新北跑行程，韓的護衛隊和媒體推擠引發不愉快情形，朱立倫表示，希望大家多幫候選人多爭取選票、多交朋友及少樹立敵人。



至於是否訪美，朱立倫表示，由韓做決定，但國民黨一直堅持親美立場，韓到美國僑界及各地走走，也能讓美方更了解韓及國民黨的立場。