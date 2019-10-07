蔡英文馬祖視察放利多　11.4億造台馬輪

蔡英文赴馬祖視察軍方M1型240公厘榴砲射擊操作實況。（照片：軍聞社提供） 中評社台北10月7日電（記者 黃筱筠）蔡英文今天出席“媽祖在馬祖昇天祭”時表示，政府已核定新“台馬輪”新台幣11.4億元的造船經費，並啟動“馬祖大橋”的綜合規劃作業，更推動航空疏運及醫療直升機專機駐地等計劃，讓馬祖鄉親回家的路更穩定，也更方便。



蔡英文的動作搶攻離島選票意味濃厚。蔡英文乘車前往“媽祖巨神像”觀景平台，國民黨籍連江縣長劉增應也為蔡介紹南竿知名的“巨神像”及“祈福坑道”等景點。“交通部長”林佳龍也出席該項活動。



蔡英文首先抵達“馬祖境天后宮”參拜，隨後致詞表示，今天是農曆9月9日，是媽祖得道升天的紀念日，所以她特別在這個重要的日子，再度來到馬祖境天后宮向媽祖請安。



她指出，天后宮自成立以來，一直是馬祖非常重要的信仰中心，更是馬祖人的海上守護神。這裡還有一座全世界最高的媽祖神像，這座神像總共花了10年以上的時間建造，代表馬祖信眾對媽祖有特別虔誠的信仰及特別堅定的信念。



蔡英文說，媽祖悲天憫人、普渡眾生的精神，一直帶給所有信眾很深的感動，這樣的精神，也非常值得所有人學習。這幾年來，“中央政府”做了很多重要的努力，讓馬祖鄉親回家的路更穩定、也更方便。



她說明，今年已經核定新“台馬輪”11.4億元的造船經費，希望造福馬祖、特別是東引的鄉親；大家都很期待的馬祖大橋也終於在去年核定可行性研究，並開始正式啟動綜合規劃作業，這就是非常關鍵的第一步。同時，我們也推動航空疏運及醫療直升機專機駐地等這些馬祖鄉親們期待已久的計劃。“相信政府只要有用心，人民一定看得到。”



蔡英文提及，政府推出“擴大暖冬遊補助”方案，從週日到週五，每房補助新台幣1000元，離島還可以再加碼1000元的住宿補助。希望大家好好利用，來感受馬祖的宗教文化，以及很有特色的戰地歷史人文風情。同時，她也推薦馬祖的淡菜，現在也正值當季，希望大家到馬祖旅遊的時候，一定要好好品嘗。



蔡英文隨後也前往馬祖視導“陸軍航特部兩棲偵察營偵3連”及“陸軍南竿守備大隊混砲連”，並親自頒發加菜金予部隊官兵，感謝軍隊的辛勞付出。首先抵達“陸軍航特部兩棲偵察營偵3連”，聽取部隊任務及裝備介紹，並視導蛙人操及綜合格鬥操演，隨後前往“陸軍南竿守備大隊混砲連”，視導“國軍”M1型240公厘榴砲射擊操作實況。



這個行程由“國安會秘書長”李大維、“國防部長”嚴德發、參謀總長沈一鳴、縣長劉增應、國民黨“立委”陳雪生，及國民黨籍連江縣議會議長張永江等陪同蔡英文視導。