新華時評：為師者豈能如此顛倒黑白？

中評社北京10月7日電／香港18歲襲警中槍學生就讀的荃灣公立何傳耀紀念中學6日發表聲明，不但沒有批評學生的違法暴力行為、反思本校學生何以捲入嚴重暴力活動、與暴力“割席”，反而指責“警察違規及越權的暴力”，呼籲社會各界接納施暴學生，這樣顛倒黑白的荒謬邏輯讓人錯愕，更讓人痛心。



三個多月來，香港持續不斷的嚴重暴力活動嚴重破壞社會安寧。在那些肆意縱火破壞、打砸店鋪、毀壞公共設施、投擲汽油彈、攻擊警察及市民的黑衣身影中不乏青少年，迄今已有多位學生被捕。



何傳耀中學該學生在1日的暴力活動中，涉嫌在荃灣大河道對警方防線窮追猛打、向警員擲磚，並用疑似空心鐵管襲擊警員，目前已被控一項參與暴動罪及兩項襲警罪，正處於保釋中。對於這樣嚴重的違法犯罪行為，聲明不僅一字不提，反而表示不會開除他，口口聲聲“理解年輕人對時局的關心”、譴責“警察違規及越權的暴力”，這樣的邏輯，不禁讓人們警惕當前香港部分為師者出現了嚴重導向偏差；這樣的縱容和錯誤的觀點，是對青少年最大的傷害。



“教不嚴，師之惰。”6月以來，不少學生被一些別有用心的操縱和指使者們煽動走上街頭破壞社會秩序，成為這些人“反中亂港”、奪取香港管治權的政治棋子。當學生被一時的迷霧蒙蔽雙眼時，為師者責無旁貸，理應承擔起指點迷津的重任。



遺憾的是，從何傳耀中學的這紙聲明中，人們只看到為違法者辯護、為作惡者張目、為暴徒撐腰壯膽，如此這般，怎能幫助學生樹立正確和健康的價值觀、讓法治和理性重回學生內心？這份聲明也讓人們意識到，近期香港之所以會出現部分學生捲入暴力活動，與部分教育工作者平日的教育失職休戚相關。



“止於至善”是何傳耀中學的校訓，希望學生在德、智、體、群、美各方面都能達到最高峰完美的階段。人們不禁要問：發出這樣聲明的校方，包庇縱容暴力違法學生，是希望學生追求何種形式的“至善”？



連日來，香港教育界連續發聲，呼籲年輕人保護自己，遠離暴力現場，不要參與違法行為，免得害及己身，斷送個人前途，後悔終生；教育工作者更應承擔更多責任，教導學生遠離暴力和仇恨，以免造成無可挽回的傷害。



青少年是香港的未來。“師者，傳道授業解惑也。”在青少年的成長道路上，老師的作用會影響學生的一生，關係到學生能否健康成長為國家和社會的棟梁之才。我們殷切盼望，香港的學校、教師和家長能攜手一道，以學生安全和健康成長為首位，對暴力說不，對縱容暴力說不，停止錯誤的思想導向，攜手保護下一代。



（來源：新華網）