工商界挺韓後援會明成立　韓吳合體馬缺席

高雄市長韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社台北10月7日電／工商建設研究會力挺中國國民黨2020參選人韓國瑜，8日晚間將舉辦工商界支持韓國瑜競選後援會成立大會，韓國瑜將北上參與，國民黨主席吳敦義、前主席吳伯雄、洪秀柱，以及前“行政院長”、韓國瑜“國政”顧問團總召張善政都將出席力挺。台媒報道，工商建研會也邀馬英九出席，不過馬因另有行程，無法出席與韓國瑜同台。



台媒《中時電子報》報道，馬英九辦公室表示，因工商建研會邀請得比較晚，來不及排行程，不過馬一定支持韓國瑜，光從這兩天馬一再批蔡政府製造芒果乾 (亡國感)就可看出來，外界無需懷疑馬挺韓的堅定決心。



工商建研會明晚的活動，同時也邀吳志揚、洪孟楷、陳明義、林金結、萬美玲、鄭正鈐、陳玉珍、林燕祝、王齡嬌、徐慶煌、葉壽山及黃啟嘉等12位工商建研會的“立委”參選人造勢。工商建研會理事長郭國聖將跟吳敦義及韓國瑜先後致詞，並致贈韓包子、粽子。



黨務人士表示，工商建研會目前會員超過3000名，匯集產、官、學界佼佼者，遍及各行業與上市、上櫃公司等數百家之多，會員企業可謂紮根全台、放眼全球，總產值超過台灣GDP五成以上，是台灣擁有直接企業經營者最多、實力最堅強的工商社團之一。明晚出席者的企業負責人，其中有一部份是青創產業，他們對韓國瑜力挺青年，還設置青年局，非常有感。



工商建研會說，這次是要匯聚工商建研會分布22縣市約3000位企業負責人的豐沛能量，向社會各界展現工商界挺韓及“國家”社會進步的決心，共計發出約900張邀請函，因大型場地不多，後來決定在福華飯店舉辦，現場約設50桌已爆桌。