中評關注：郭動作不斷　柯如何接招？

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月8日電（記者 鄭羿菲）郭、柯結盟在鴻海創辦人郭台銘宣布“不參與2020連署競選”後，打亂了台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲的規劃，但雙方旋律主軸同樣擺在“立法委員”席次，還是可以合作。不過，郭台銘力薦中國民黨籍前台東縣長黃健庭在柯文哲退休後選台北市長，可就有點“踩地盤”的味道，郭柯結盟都放眼2022未來的規劃，似乎開始有了裂痕。



短期內郭柯仍結盟在“立委”選舉一局，但觀察柯文哲與郭台銘近日動作，可以看見其實雙方都開始縝密規劃未來棋盤，包括柯拉攏長期友柯的親民黨台北市議員黃珊珊擔任北市副市長一職，雖然黃還未正式任職，但被外界視為柯正在培養黃熟悉台北市政府的行政體系，好為2022第二任期卸任後，推黃珊珊出來選、交棒給黃。由於民眾黨是柔性政黨，此舉也是延續柯文哲在台北市政治勢力的重要一著。



郭台銘不選2020後，除了推郭家軍選“立委”，也將成立智庫持續推動國民黨初選時提出的“0至6歲‘國家’養”、“百億身障基金”等政見，並提供“國家”政策研究，也將成立類似日本松下政經塾概念的學校，培養優秀人才，落實郭董“政治為經濟服務”的理念。這兩項動作也代表郭台銘與國民黨分道揚鑣掉，開始培養壯大郭家軍，甚至是未來有可能大舉回歸救黨。



儘管“郭柯”結盟前景看好，但天無二日、一山不容二虎，郭台銘力薦黃健庭接班台北市長，就有點“踩地盤”的味道，打亂了柯文哲計劃讓黃珊珊接班的一盤棋，也等同給了國民黨2022打柯的名目。屆時國民黨若提名黃健庭參選台北市長，除了可能收復失土外，也能進一步裂解“郭柯”的勢頭。



柯文哲隔天受訪時稱“再找機會與黃健庭聊天認識”、“後面太過延伸了”，等於是給郭台銘一個軟釘子碰，畢竟2020“立委”選舉，民眾黨少了參與大選拉抬“立委”選情的籌碼後，還需要“郭柯”雙母雞來創造話題、拉抬選情。但以郭董霸氣的個性來看，若是玩笑話就罷了，但若是“決定”已下，恐怕柯文哲就得花心思周旋了，畢竟黃健庭在郭董不選後，頻頻露臉受訪談及被郭董詢為副手一事，已然是“郭董代言人”之一，柯如何接招，是值得觀察的有趣現象。